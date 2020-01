São Raimundo assina contrato com novo patrocinador master

Manaus- Com mais de uma década de experiência na fabricação e comercialização de produtos de rotomoldagem, o São Raimundo E.C. orgulhosamente, deu as boas vindas à Rubberon, a mais nova patrocinadora da equipe. A negociação é agenciada pela parceira Fermento

Representante da Rubberon, o diretor Marco Garcia afirmou que esse é o primeiro passo de uma parceria que tem tudo para ser duradoura. “Assumimos um compromisso de incentivar a cidade e o Estado, social e esportivamente. Esse é o início de uma parceria duradoura. O clube já tem uma trajetória vitoriosa, faltava apenas a iniciativa privada apoiar. Temos muito orgulho de fazer parte do clube”.

A Rubberon tem sede em São Paulo, com filiais distribuídas por mais três estados, incluindo o Amazonas, onde vem realizando investimentos crescentes na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Outros patrocínios

Ainda este mês, no último dia 20, o Tufão da Colina anunciou outros dois patrocinadores, a Zanphy, e a Exclusive Baby e Kids, que estiveram com o clube na Série B do ano passado, quando a equipe conquistou o vice-campeonato e garantiu o acesso à elite do futebol amazonense.

A maior rede de academias do Amazonas, a LIVE Academia também garantiu parceira com o time do povo! Além disso, a Manaus Mídias, dona de quatro telões na capital amazonense também firmou apoio ao clube. Fechando a lista, a Real Equipamentos - fornecedora de equipamentos industriais, também foi uma das empresas a apoiar o Tufão.

*Com informações da assessoria