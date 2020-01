São Raimundo sofre gol no fim e empata em 1 a 1 com o Fast

Manaus - Com gol de Raylson aos 43 minutos do segundo tempo o Fast Clube garantiu o empate de 1 a 1 contra a equipe do São Raimundo pela quinta rodada do campeonato Amazonense Série A, disputada na noite desta terça-feira (28), no Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

As torcidas organizadas do São Raimundo estiveram presentes na partida | Foto: Reprodução/TV EM TEMPO

O atacante Wellington abriu o placar para o São Raimundo aos 26 minutos do primeiro tempo. Após o intervalo, a equipe do Fast entrou com raça em campo e soube aproveitar de uma falha defensiva do adversário e perto do final da disputa Raylson entrou na área do Tufão empatou o jogo.

Com o resultado, o Fast conquistou o seu primeiro ponto no torneio. O time tricolor já soma 15 jogos sem vitórias no "Barezão".

O São Raimundo jogará contra o Iranduba neste sábado (1º) | Foto: Reprodução/TV EM TEMPO

Próximas rodadas

No próximo sábado, dia 1º de fevereiro, como mandante o São Raimundo encontra o Iranduba. Já o Fast enfrenta o Nacional, no domingo, dia 2 de fevereiro, no estádio Carlos Zamith.