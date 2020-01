Manaus FC anuncia dois reforços para disputa do Campeonato Amazonense

Ramon e Gabriel Davis usarão as camisas de número 5 e 80, respectivamente | Foto: Divulgação

Manaus - Líder do Campeonato Amazonense 2020 com duas vitórias em dois jogos, o Manaus Futebol Clube anuncia mais dois reforços para o restante da temporada. Trata-se do zagueiro Ramon, ex-Nongbua Pitchaya, da Tailândia, e do meia-atacante Gabriel Davis, ex-Quang Nam, do Vietnã. Os atletas chegam com o aval do técnico Welington Fajardo.

Natural de Brasília (DF), o defensor tem 31 anos e chega ao Gavião do Norte para sua primeira passagem pelo futebol nortista. Além do Nongbua Pitchaya, ele acumula passagens pelos seguintes clubes: Persela Lamongan-IND, Quang Ninh-VIE, Caxias-RS, Atlético H. Aichinger-SC, Duque de Caxias-RJ, Sobradinho-DF, Joinville-SC, Brasília-DF e Legião-DF.

“A expectativa é boa, um clube que oferece a melhor estrutura possível, um grupo que já vem fechado desde o último ano, conquistando o título estadual e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Chego com o objetivo de acrescentar e ajudar meus companheiros dentro e fora de campo”, disse Ramon, que usará a camisa 5.

Natural de Brasília (DF), o defensor tem 31 anos e chega ao Gavião do Norte vindo da Tailândia | Foto: Divulgação

Também em sua primeira experiência no futebol do Norte, Gabriel Davis possui um vasto currículo. Além do Quang Nam e do Nongbua Pitchaya, o atleta de 31 anos nascido em Venâncio Aires (RS) já passou por Udon Thani FC-TAI, Terengganu FC-MAL, Tupi-MG, Lajeadense-RS, CRAC-GO, Sertãozinho-SP, Rio Verde-GO, URT-MG, Villa Nova-MG, Grêmio Barueri-SP, Uberlândia-MG, Police Tero-TAI, Santa Cruz-RS, Boa Esporte-MG, Uberaba-MG, Luverdense-MT, Grêmio-RS, Porto Alegre-RS, Francana-SP e Juventude-RS.

“Espero fazer um grande campeonato junto aos meus companheiros. Na verdade, dar sequência no que o grupo já vem fazendo. Só vim para ajudar e acrescentar. O clube vem num crescente nos últimos anos, e vamos tentar dar continuidade nesse bom momento”, declarou o meia-atacante, que será o dono da camisa 80.

O meia-atacante Gabriel Davis, ex-Quang Nam, do Vietnã chega para sua primeira passagem pelo futebol amazonense | Foto: Divulgação

O Manaus FC volta à campo na próxima quinta-feira (30), em confronto válido pela 3ª rodada do Campeonato Amazonense 2020. O Gavião do Norte encara o Nacional FC, de Aderbal Lana, às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Os dois reforços ainda não estão registrados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), portanto ainda não estão à disposição do técnico Welington Fajardo.

*Com informações da assessoria