Penarol desperdiça 'chuva de gols' e Iranduba consegue empate heroico

Penarol desperdiça gols claros e cede empate nos acréscimos contra o EC Iranduba | Foto: Divulgação

Manaus - Em jogo válido pela 3ª Rodada do Campeonato Amazonense de 2020, nesta quarta-feira (29), o Penarol AC perdeu uma "chuva de gols" e cedeu empate nos acréscimos para o EC Iranduba, com destaque para Caíque, do Hulk da Amazônia. O time comandado por Charles Guerreiro jogou com apenas um jogador de linha no banco de reservas, fora de casa, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (município distante 175 km de Manaus).

O Leão da Velha Serpa abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Edinho Canutama e Nena (de pênalti), mas desperdiçou muitos gols, inclusive com Raílson em cobrança de pênalti. O Hulk não jogou a toalha, conseguiu o empate com gol contra do lateral Digão e empatou em cobrança de pênalti, com Pablo, após grande jogada de Caíque.

Time do Iranduba jogou desfalcado, com apenas um jogador de linha no banco de reservas | Foto: Divulgação/ FAF

Na 4ª Rodada do Campeonato Amazonense de 2020, o EC Iranduba encara o São Raimundo, no próximo sábado (1º), no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Já o Penarol AC vem a Manaus mais uma vez, mas agora enfrenta o Amazonas FC, também no primeiro dia de fevereiro, no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, Zona Leste da capital.

O jogo

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Penarol, que encontrou um Iranduba com muita dificuldade para organizar o sistema defensivo. O time comandado por Igor Cearense jogou um futebol mais incisivo nesta quarta-feira (29), com um bom primeiro tempo de Edinho Canutama, que marcou o primeiro gol da partida e deu trabalho para a zaga do Hulk.

Técnico Igor Cearense terá trabalho para a sequência do Campeonato Amazonense, contra o Amazonas FC | Foto: Divulgação/ FAF

Logo no começo do jogo, o Leão Azul Itacoatiarense aproveitou o erro na saída de bola da defesa do Iranduba e o resultado quase deu em gol. Thiago Bonfim perdeu para Rafa Guedes, que invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Thiago Salgado, que levou amarelo. Na cobrança do pênalti, Raílson desperdiçou a chance de abrir o marcador.

Já na jogada do gol, o goleiro Rascifran lançou Edinho Canutama, que contou com o erro do zagueiro do Iranduba ao tirar a bola de cabeça. Frente a frente com o goleiro Thiago Salgado, Canutama driblou o goleiro antes de completar para o fundo das redes. O Penarol ainda teve outras chances, principalmente com Nena e Raílson, mas deixou para o fim do primeiro tempo para ampliar.

Decisivo na jogada que originou o primeiro pênalti da partida, Thiago Bonfim foi protagonista de mais uma falta, quando tocou na bola com a mão dentro da área e, mais uma vez, o árbitro assinalou penalidade máxima. O artilheiro Nena pediu para bater e deslocou Thiago Salgado para aumentar a vantagem antes do final da primeira etapa.

Com apenas um jogador de linha no banco de reservas, Charles Guerreiro apostou em um Iranduba mais ofensivo, aproveitando os contra-ataques dados pelo Penarol de maneira mais efetiva, e o resultado foi positivo. O Penarol tentou administrar o resultado, mas acabou chamando o Iranduba para cima.

Aos sete minutos da etapa complementar, Caíque chega em velocidade pela direita. Após cruzamento rasteiro para dentro da área, o lateral Digão corta errado e manda contra o próprio gol. O placar de 2 a 1 dá uma sobrevida ao EC Iranduba, que não podia perder para continuar na briga pelo mata-mata da primeira fase da competição.

Com a necessidade do empate, o Hulk se lança para o ataque, mas acaba dando espaço para o contra-ataque adversário. O Leão da Velha Serpa escapou facilmente em velocidade por diversas vezes. Nena, de voleio e Bruno, sem marcação na entrada da pequena área são alguns dos exemplos da "chuva de gols" perdidos pelo Penarol.

Como quem não faz, leva, Caíque aproveitou uma das "máximas do futebol" para arrancar um empate heroico. Em arrancada pela ponta esquerda, o camisa 11 deixou o marcador no chão e quando entrou na área foi derrubado. Na cobrança do pênalti, Pablo cobrou com força no canto esquerdo do goleiro para definir o placar em 2 a 2.