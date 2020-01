Com dois de Daivison, Amazonas FC vence por 3 a 0 e dorme na liderança

Amazonas FC vence o Princesa do Solimões e dorme no topo da tabela de classificação do Campeonato Amazonense | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Manaus - O Amazonas FC foi até o estádio Gilberto Mestrinho, o “Gilbertão”, em Manacapuru (distante 89 km de Manaus), enfrentar o Princesa do Solimões em partida válida pela 4ª Rodada do Campeonato Amazonense. Na briga pela liderança da tabela de classificação, o time comandado por Ricardo Lecheva não teve dificuldades para aplicar 3 a 0 no Tubarão, com gols dos atacantes Daivison (duas vezes) e Wesley.

Daivison, artilheiro da noite, determinou o foco da equipe já na partida da próxima rodada do Barezão, contra o Penarol | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Com o “doblete”, o camisa de número 19, Daivison, foi o destaque da Onça Pintada da Zona Leste de Manaus na partida, juntamente com o volante Dênis Pedra. Na 5ª Rodada do Campeonato Amazonense de 2020, o Amazonas FC recebe o Penarol AC. A partida acontece no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, às 15h30 do próximo sábado (1°).

"Agora é descansar, porque sábado tem outra batalha. Temos que parabenizar o grupo pelo desempenho, mas manter os pés no chão porque não tem nada ganho ainda e esperamos sair do jogo de sábado com o resultado positivo mais uma vez", afirma Daivison, o artilheiro da noite

No time de Manacapuru, Branco e Thiago Bigo tiveram atuações um pouco acima da média do time, que no geral foi bem ruim. Na rodada seguinte, mais uma partida difícil. O time de Sidney Bento vai até o estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital, para enfrentar o Manaus FC, no próximo domingo (2). O início da partida está previsto para 16h.

O jogo

O começo do duelo entre Princesa do Solimões e Amazonas FC foi muito disputado, com uma leve vantagem para o time de Manacapuru. Com o meio de campo congestionado, o Tubarão de Manacapuru ficou menos com a bola, mas levou mais perigo, com os passes longos e chegadas pela linha de fundo do lado direito do ataque . No entanto, o time demonstrou dificuldade no último passe e não conseguiu definir as jogadas.

Em jogo brigado, o Amazonas FC aproveitou as oportunidades que teve para aplicar 3 a 0 contra o Princesa do Solimões | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Apesar de levar menos perigo com a posse da bola nos primeiros minutos, foi o time comandado por Ricardo Lecheva que abre o placar. Após belo passe de Dênis Pedra em profundidade, nas costas do lateral direito, o atacante Daivison corta para o meio, limpa a marcação e chuta forte para vencer o goleiro Luís Paulo e abrir o placar: 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o Amazonas FC recuou para tentar ampliar no contra-ataque, mas facilitava a marcação do Tubarão com bolas forçadas para Maikon Leite pelo lado direito. O Princesa do Solimões contava apenas com Thiago Bigo e Tiago Amazonense para criar espaços, mas terminou o primeiro tempo sem chances reais de gol.

Segundo tempo

O segundo tempo do jogo começou a todo vapor. Logo na primeira jogada, o Amazonas FC quase marca com Daivison, em jogada que terminou com falta, na disputa com o goleiro. Na sequência, o Princesa do Solimões escapou em velocidade, com passe em profundidade pela esquerda, mas demorou na definição e o zagueiro Rubran apareceu para cortar.

Precisando do resultado, o time de Sidney Bento passou a dar mais espaços nas costas da defesa. Em jogada individual de Souza, pelo lado esquerdo, a bola espirrou na primeira trave com a disputa de Daivison e subiu até a entrada da pequena área, onde o artilheiro Wesley apareceu, sem marcação, para completar de cabeça e ampliar o placar.

Daivison chegou a oito gols com a camisa do Amazonas FC | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Com a vantagem no placar, contra um adversário com jogadas previsíveis, o Amazonas FC esperou o momento certo para matar o jogo. Aos 29 minutos do segundo tempo, Maikon Leite escapou em velocidade pelo lado direito, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Daivison apareceu sozinho na entrada da área para deslocar o goleiro e fazer o seu segundo gol na partida: 3 a 0 para a Onça Pintada. Foi o terceiro gol dele no Barezão 2020 e o oitavo com a camisa auri-negra.

Pela 5ª rodada do Campeonato Amazonense, o Amazonas FC enfrenta o Penarol AC, no estádio Carlos Zamith | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

O estrago poderia ter sido maior para o Tubarão na etapa complementar. O goleiro Luís Paulo fez grande defesa em cabeçada de Daivison à queima-roupa e Maikon Leite levou perigo em duas ocasiões distintas, com finalizações de média e longa distância, que saíram pela direita do gol.

Nas melhores chegadas no segundo tempo, o Princesa do Solimões tentou diminuir com cobrança de falta de Thiago Bigo, que bateu na rede pelo lado de fora, mas levou perigo mesmo em jogada espirrada - que encontrou bela finalização de voleio para a grande defesa de Oliveira, de mão trocada.