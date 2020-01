Nenê faz gol de calcanhar e Fluminense derrota Flamengo em clássico

Nenê marca de calcanhar, Fluminense vence o clássico e é o único time 100% na Taça Guanabara | Foto: Guito Moreto

Manaus - Em um Fla-Flu de poucas emoções, o gol de calcanhar de Nenê, que definiu o placar em 1 a 0 para o time comandado por Odair Hellmann, foi o ponto alto da noite. Com o lance, o camisa de número 77 decidiu a partida de ontem (29), pela 4ª Rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. O Fluminense é, agora, o único time com 100% de aproveitamento no Estadual de 2020, com quatro vitórias em quatro jogos.

Em campo contra os garotos do Flamengo, Nenê foi o jogador mais experiente dentro de campo. Chamou a responsabilidade desde o início, mas fazia jogo sem muitos destaques, até o belo gol de calcanhar marcado pelo meio campista. No lance mais bonito da partida, o jogador do Fluminense decidiu o clássico. Após cruzamento de Yago Felipe, o camisa 77 contou com bobeada de Richard, do Flamengo, antes de acertar a finalização de extrema felicidade para abrir o placar.

Com o Fluminense assegurado na semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo tira um saldo positivo, à medida do possível, porque o time que jogou nesta 4ª Rodada não contou com alguns dos principais reservas da equipe. Com destaques para Gabriel Batista e Yuri César, o Rubro-Negro lutou de igual para igual contra um tricolor com mais cara de time principal.

Outro destaque da noite de ontem fica para os 46.669 torcedores que estiveram presentes no Maracanã. Com a derrota, o Flamengo estaciona nos oito pontos no Grupo A, mas segue na liderança isolada. A equipe volta ao Maracanã na próxima segunda-feira (03), para jogo contra o Resende, pela quinta rodada da Taça Guanabara. A partida terá bola rolando às 19h (horário de Manaus).