Flamengo renova com Willian Arão até o final de 2023

Willian Arão assina renovação com o Flamengo até o final de 2023 | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

Manaus - Depois de anunciar as renovações do atacante Bruno Henrique e do lateral esquerdo Renê, chegou a vez de Willian Arão, de 27 anos. O volante está no Flamengo desde 2015 e assinou a renovação de contrato até o final de 2023. Sob o comando de Jorge Jesus, ganhou confiança e encerrou 2019 com os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa Conmebol Libertadores e Campeonato Carioca.

O Flamengo é o sexto clube na carreira de Willian Arão, que passou pelo Corinthians de 2012 a 2014, onde foi emprestado para três clubes diferentes. Em 2015, chegou no Flamengo e não saiu mais. Depois da saída de Cuellar para o Al Hilal, da Arábia Saudita, o volante assumiu a titularidade e atualmente é um dos jogadores mais antigos do atual elenco, junto com Diego Ribas.

Com a contratação do volante Thiago Maia, ex-Lille, Arão ganhou uma "sombra" na briga por uma vaga no time principal de Jorge Jesus. Ainda que muito se discuta a respeito de quem deve assumir a vaga de primeiro volante, os números não concluem muitas coisas. Segundo dados divulgados pelo site Sofa Score, que levanta estatísticas do mundo da bola, embora atrás na contribuição defensiva, Arão leva vantagem na chegada ao ataque.

Thiago Maia contou com 2,76 desarmes, 2,16 jogadas interceptações e 52% dos duelos disputados ganhos na temporada passada. Já o titular no título da Copa Libertadores tem 0,07 gols, 0,12 assistências, 0,77 passes decisivos e 78% de acerto em passes longos , por jogos, em 2019. Maia, por sua vez, tem 0,02 gols e 0,04 assistências, com 0,48 passes decisivos e 60% de eficiência nos passes de longa distância. Os dois jogadores tiveram 87% de aproveitamento nos passes.