Sonha em fazer Ginástica? Inscrições estão abertas em Manaus

As vagas são destinadas a crianças com idade entre 05 e 10 anos | Foto: Mauro Neto/ SEJEL

Manaus - As inscrições para turmas do Núcleo de Base de Ginástica Rítmica e Ginástica Artística da Federação Amazonense de Ginástica (FAG) começam na próxima segunda-feira (3) e vão até o dia 07 de fevereiro. As aulas, que acontecem no Centro de Ginástica do Amazonas (CGA), na Vila Olímpica de Manaus, começam no dia 10 do mesmo mês e contam com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Os interessados em fazer parte das escolinhas devem comparecer ao CGA, nos horários de 8h às 11h40 e de 14h às 17h30, com cópias da certidão de nascimento da criança a ser matriculada e do comprovante de residência, declaração escolar do ano de 2020, além de duas fotos 3×4. Para se inscrever nas escolinhas da FAG também é cobrada uma taxa de matrícula de R$ 20. As vagas são destinadas a crianças com idade entre 05 e 10 anos.

As aulase acontecem no Centro de Ginástica do Amazonas (CGA), na Vila Olímpica de Manaus, e começam no dia 10 de fevereiro | Foto: Mauro Neto/ SEJEL

De acordo com a gestora do projeto Núcleo de Base da FAG, Verônica Martins, 2019 foi um ano de grandes conquistas para a modalidade no estado, com a descoberta de talentos na ginástica com potencial para serem o futuro do esporte. A coordenadora também falou sobre os planos para o esporte em 2020, que promete ser ainda mais produtivo, principalmente pela chegada dos novos aparelhos de ginástica artística, que estão sendo montados e, em breve, estarão prontos para o uso dos atletas.

“Na ginástica rítmica iremos continuar com as competições e torneios e estamos discutindo a possibilidade de trazer alguma disputa nacional para o Amazonas. Na ginástica artística teremos grandes movimentações por conta da inauguração dos aparelhos novos, que servirão como um incentivo maior para nossos talentos”, destacou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98412-5301. Os alunos que já fazem parte do núcleo terão até esta sexta-feira (31/01) para realizar as suas rematrículas. Os documentos que devem ser apresentados são os mesmos necessários para matrícula.

*Com informações da assessoria.