Willian faz 'hat-trick' e ultrapassa Valdívia na artilharia do Verdão

A vitória deixou o Alviverde com sete pontos, dois a menos que o Santo André, que lidera o Grupo B | Foto: Thiago Bernardes/Framephoto/GPress

Manaus - O Palmeiras recebeu o Oeste na noite da última quarta-feira (29), no Pacaembu, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2020. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo saiu vitorioso pelo placar de 4 a 0, com gol de Gustavo Scarpa (de pênalti), e um "hat-trick" de Willian, aos 13, 20 e 34 minutos da etapa final.

Capitão da partida na ausência de Felipe Melo, Willian vestiu a braçadeira em um início de partida pela terceira vez desde que chegou ao clube, ainda em 2017. As outras duas vezes anteriores foram durante os Brasileirões de 2018 e de 2019. O jogador, como comandante do time em campo, mostrou bom futebol: fez três gols (o segundo, o terceiro e o quarto do Verdão na goleada), sendo o primeiro deles um golaço!

Com 43 gols com a camisa do Palmeiras,, o atacante supera o meio-campista chileno Valdivia, que possui 41 | Foto: Divulgação/ Palmeiras

Com isso, Willian Bigode chegou a cinco gols em cinco partidas na temporada – já é o artilheiro do time no ano. Com 43 gols com a camisa do Palmeiras, o atacante supera o meio-campista chileno Valdivia, que possui 41 (em 241 jogos), passando a ocupar o posto isolado de terceiro maior artilheiro da história palmeirense no Século XXI, atrás apenas de Vágner Love (54 gols) e de Dudu (68 gols).

Este foi o primeiro hat-trick de Willian no Palmeiras sendo que o último jogador a marcar três gols pelo clube havia sido Luiz Adriano na partida diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 2019 (marcando todos os gols da partida na vitória por 3 a 0), no Allianz Parque. Já o último hat-trick do Palmeiras no Campeonato Paulista, foi marcado por Robert, na vitória por 4 a 3 sobre o Santos em 2010, na Vila Belmiro.

Outro atleta que merece destaque individual é Marcos Rocha. Com duas assistências em 2020 (uma para o gol de Zé Rafael no jogo contra o Ituano pela 1ª rodada do Paulista e, agora, para o gol de Willian, contra o Oeste), Marcos Rocha é o garçom do Palmeiras em 2020, ao lado de Zé Rafael.

Este foi o 17º duelo de Luxemburgo no estádio Pacaembu, com apenas uma derrota, nove vitórias e seis empates | Foto: Divulgação/ Palmeiras

O duelo marcou ainda o reencontro de Vanderlei Luxemburgo com o Pacaembu, palco no qual o treinador tem trajetória vitoriosa dirigindo o time palmeirense: conduziu o time palmeirense à conquista do Torneio Rio-São Paulo de 1993 e do Campeonato Brasileiro de 1994 e, nas duas ocasiões, o adversário foi o Corinthians.

Este foi o 17º duelo de Luxemburgo no estádio municipal. O saldo impressiona! Apenas uma derrota, com nove vitórias e seis empates. Sob o comando de Vanderlei, são 30 gols marcados e 12 sofridos no estádio municipal. Em sua quinta passagem pelo Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo chegou à sua 378ª partida no clube, acumulando 230 vitórias, 82 empates e 66 derrotas e tem no currículo, pelo clube, as conquistas dos Paulistas de 1993, 1994, 1996 e 2008, dos Brasileiros de 1993 e 1994, e do Torneio Rio-São Paulo de 1993.

*Com informações da assessoria.