São Paulo vence de virada com gols de Hernanes e Arboleda

O time se mantém na liderança do Grupo C no Estadual, agora com sete pontos em quatro rodadas | Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Manaus - De virada, o São Paulo bateu a Ferroviária por 2 a 1 na última quarta-feira (29) e se despediu de Araraquara com quatro importantes pontos fora de casa no Campeonato Paulista. Após o Choque-Rei sem gols no último domingo (26), o São Paulo balançou as redes com Hernanes e Arboleda, diante da Ferrinha.

Com o triunfo, a equipe se manteve na liderança do Grupo C no estadual, agora com sete pontos em quatro rodadas. Na próxima segunda-feira (3), após este período no interior, o Tricolor retornará ao Morumbi para receber o Novorizontino, às 20h, na sequência do torneio.

Para o confronto desta noite, o time não contou com Helinho (entorse no tornozelo), Igor Gomes e Antony (ambos na Seleção Olímpica). Assim, com Alexandre Pato entre os titulares, Fernando Diniz escalou a equipe com Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves e Hernanes; Pato, Pablo e Vitor Bueno.

A torcida do São Paulo compareceu para ver o time vencer a Ferroviária de virada, em Araraquara | Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O primeiro tempo foi agitado, com gols e oportunidades para os dois lados. Apesar de ser superior e até carimbar o travessão com Pato, o Tricolor largou atrás aos 27 minutos: Felipe Ferreira anotou o primeiro gol da Ferroviária. Sem desanimar, o São Paulo seguiu com uma postura ofensiva e conseguiu empatar pouco depois, aos 29 minutos.

Em lance muito parecido com o gol marcado contra o próprio clube de Araraquara no estadual de 2019, no Pacaembu, Hernanes "o Profeta" recebeu na intermediária, cortou para a perna esquerda e bateu rasteiro: 1 a 1!

Com belos gols de Hernanes e Arboleda, o Tricolor Paulista conquistou a segunda vitória no Campeonato Paulista. | Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na segunda etapa, em busca da vitória, o time são-paulino manteve a agressividade e virou o placar logo aos quatro minutos: Arboleda aproveitou rebote após testada de Bruno Alves e fuzilou para o gol! 2 a 1!

Nos instantes finais, os anfitriões tentaram pressionar. No entanto, com Bruno Alves em grande noite e o time bem postado defensivamente, o Tricolor conquistou três pontos importantes fora de casa.