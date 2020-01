Zagueiro Jordan cobra atenção do Nacional para jogo contra Manaus FC

Zagueiro Jordan, do Nacional, cobra atenção do time para não repetir os erros da última partida | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - Manaus FC e Nacional FC se enfrenta nesta quinta-feira (30), no último jogo da 4ª rodada do Campeonato Amazonense. Disputando a liderança da competição, que foi tomada pelo Amazonas FC, os dois times entram em campo às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Determinação e força física são algumas das principais características necessárias para qualquer zagueiro ter uma defesa sólida no futebol. Com isso em mente, o zagueiro Jordan, do Leão da Vila Municipal, destacou quais fatores defensivos acredita que a equipe do Naça deva melhorar, para o confronto contra o Gavião do Norte. Segundo ele, o grupo esta pecando na falta de atenção.

"Acredito que precisamos ter um pouco mais de atenção, os gols que tomamos foi por besteira nossa e sabemos que essa partida será difícil, mas trabalhamos forte durante a semana para podermos fazer um bom jogo diante do Manaus, focados em conseguir os três pontos", disse.

Jordan marcou seu primeiro gol do Barezão 2020 contra o Amazonas FC, no empate por 2 a 2 | Foto: Divulgação/ Nacional FC

O defensor de 23 anos que na última partida, marcou o segundo gol nacionalino, revelou a sua felicidade em poder balançar as redes e exaltou a confiança que o comandante azulino, Aderbal Lana, possui com seus jogadores.

"Só tenho a agradecer a Deus e a toda equipe por esse gol. Foi uma partida dura, infelizmente, acabamos levando um gol no final, mas fico feliz por ter ajudado a equipe dessa maneira. É muito bom trabalhar com o professor Aderbal, ele é um cara conhecedor, que sempre orienta bastante nos treinamentos e, nosso dever é justamente seguir o que ele e toda a comissão técnica propõe", ressaltou.

Os ingressos para a partida desta noite, entre Nacional e Manaus, custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Jordan também comenta sobre a torcida nacionalina, segundo o zagueiro, a força dos torcedores nas arquibancadas, servirá de combustível para o duelo de hoje.

"Acredito que o apoio de sua torcida é fundamental para qualquer equipe, como já citei anteriormente, esse jogo será difícil, mas estou confiante com a torcida nacionalina que estará nos apoiando nas arquibancadas e que nos fortalecerá para essa partida", finalizou.

Os ingressos para a partida desta noite custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e estão disponíveis em quatro locais: na sede do Nacional, localizada na Rua São Luiz, 230, bairro Adrianópolis; Na Boutique do Torcedor, Av. Carvalho Leal, 1092 – Cachoeirinha; Na Granada Beach do Amazonas Shopping, 2° piso, loja 124; além do CT Barbosa Filho, Rua Daniel Araújo, ao lado do Assaí atacadista, no bairro Aleixo.

*Com informações da assessoria.