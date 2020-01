Amazonense Akon Pyetro está em fase de testes no Atlético Mineiro

Akon Pyetro está na Cidade do Galo por uma semana para definir se fará parte do Atlético Mineiro | Foto: Willian D'Ângelo/ EC Tarumã





Manaus - O jovem atleta promessa amazonense Akon Pyetro Santos Sousa, de 11 anos, está em fase de testes em Belo Horizonte, com a expectativa de ser contratado pelo Atlético Mineiro. Das categorias de base do Esporte Clube Tarumã, de Manaus, ele passou por uma seleção da K & J Soccer Agents, que gerencia e descobre jovens talentos. Agora, Akon passará uma semana na Cidade do Galo, até que saia uma decisão.

Akon vem de um 2019 movimentado e importante para o início da carreira. No EC Tarumã desde os 8 anos de idade, o primeiro título conquistado com o Lobo do Norte foi o Campeonato Amazonense Série Prata, de 2018, ainda pela categoria Sub-11. No último ano, jogou com crianças mais velhas, de até 13 anos, o que demonstra o alto nível que ele vem desenvolvendo.

“Ele tem técnica muito apurada, diferenciada para a idade dele. Tanto é que estava jogando em uma categoria acima. Tem uma personalidade muito forte, sabe bem o que quer, ajuda muito dentro de campo, tem muito futuro no futebol e se for aprovado com certeza teremos um grande jogador”, afirma Aldemir Maquiné, presidente do EC Tarumã.

Time Sub-11 do EC Tarumã, com akon Pyetro à direita da foto | Foto: Willian D'Ângelo/ EC Tarumã

O mandatário do Lobo do Norte conta que o clube vem realizando trabalhos específicos para a formação de atletas há dois anos. Segundo ele, todo o processo até o ingresso em um novo time pede cautela para não “queimar”, nem frustrar os futuros jogadores e as famílias deles.

“Estamos tentando fazer um trabalho de preparação para não queimar nem frustrar as crianças. Quando vemos que estão prontos, incentivamos a participar de seletivas específicas, que vão agregar. Nossa intenção é fazer um trabalho de manutenção para as competições que disputamos. Mas, quando temos alguém muito diferenciado, fica difícil de manter”, revela o mandatário.

Akon (mais ao centro), antes de partida do Campeonato Amazonense Série Prata | Foto: Divulgação

Segundo o co-presidente da K & J Soccer Agents, Evanilton Ferreira da Silva Júnior, o “Júnior Bahia”, após perceber o destaque de Aikon na seletiva realizada em Manaus, no fim de 2019, os organizadores decidiram que deviam levá-lo ao Atlético Mineiro.



“O Aikon é muito novo, mas tem muito potencial. Tem 11 anos, jogou com os meninos de 13 anos e se destacou. Ele joga como meia ofensivo, com muita agressividade, muita velocidade e técnica. Quando a gente viu, decidimos que temos que mandar para time grande e foi o que a gente fez”, conta Júnior Bahia.

Ex-jogador profissional, com passagens por times como Vitória, Bahia e São Paulo, Júnior Bahia está com a K & J Soccer Agents há três anos. A empresa tem parcerias com times como Volta Redonda (RJ), Leganés (Espanha), Alvero (Portugal), Libertad (Paraguai), Linkoping (Suécia), Titanes (México), CD Domingues (USA), Ho Chi My (Vietnã), Becamex Binh Duong (VIetnã) e Olímpico (GO).