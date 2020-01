Jogador amazonense é aprovado no Clube Atlético Mineiro

Manaus - O meia-atacante Aikon "Pelezinho", de 11 anos, prata da casa do Esporte Clube Tarumã, foi aprovado nesta quinta-feira (30) pelo setor de capacitação do Clube Atlético Mineiro. O atleta se apresenta no próximo dia 10, iniciando os trabalhos na "Cidade do Galo".

Aikon defendeu as cores do Lobo do Norte em duas temporadas, sempre sendo um dos destaques do time. Carismático e fã de Pelé, o atleta passou dez dias na capital mineira, realizando testes, atividades e amistosos.

A ida do atleta para BH foi graças a uma parceria do Esporte Clube Tarumã junto com a K&J Soccer Agents, Lastour Turismo e Líder Instituto Educacional, empresas que apostam no futebol amazonense.

*Com informações da assessoria