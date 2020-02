Vasco joga nesta sexta (31) após queda de energia em São Januário

Estádio de São Januário sem energia pouco antes da confirmação do adiamento da partida | Foto: Marcelo Baltar

Manaus - O Vasco enfrentaria a Cabofriense na noite da última quinta-feira (30) pela 4ª rodada da Taça Guanabara, mas quedas de energia no estádio de São Januário, na Zona Norte do Rio de Janeiro, fizeram com que a partida tivesse que ser adiada. O confronto será na manhã desta sexta-feira (31), às 10h (horário de Manaus).

As duas equipes esperaram o tempo determinado para que houvesse a avaliação sobre as condições para a realização da partida. A energia chegou a voltar, mas uma nova queda fez com que a partida fosse adiada para a manhã desta sexta-feira. O Vasco divulgou que não foram disponibilizados novos ingressos para venda, pois os datados de quinta-feira serão utilizados.

Quem mais sofre com o adiamento da partida é o planejamento do técnico Abel Braga. Os jogadores saíram de São Januário para a Barra da Tijuca, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois das 23h. Portanto, tiveram menos tempo para dormir, o que é muito criticado por treinadores e preparadores físicos.

Estádio de São Januário na manhã desta sexta-feira (31), preparado para a disputa do Campeonato Carioca | Foto: Divulgação

Para a partida contra o Botafogo, no próximo domingo (2), os titulares do Vasco, que estão no banco de reservas contra a Cabofriense, entram em campo com mais desgaste, dificultando as preparações físicas para o jogo contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana, no dia 5 de fevereiro. Atualmente na 4ª posição do Grupo B da Taça Guanabara, o Vasco busca uma vitória para seguir com chances de classificação para as semifinais do primeiro turno do Carioca e não deixar Volta Redonda e Madureira abrirem vantagem na briga pela 2ª posição.