Nacional fica com cinco pontos e permanece invicto no Amazonense

Manaus- Na noite desta quinta-feira (30), Nacional Futebol Clube encarou o Manaus Futebol Clube , pela terceira rodada do Campeonato Amazonense 2020, no estádio Ismael Benigno, a Colina. A partida terminou em 0 a 0.

O jogo

No primeiro tempo, a partida começou truncada, o Leão da Vila Municipal vinha para o setor ofensivo em contra-ataques pelos lados, enquanto o Manaus tocava a bola para criar oportunidades.

Aos seis, Rossini avança pela direita, cruzou para Derlan que cabeceia no primeiro pau, mas André Regly, bem posicionado, defendeu sem dar rebote. A resposta nacionalina veio na sequência, aos 12, Klécio roubou a bola no meio campo e finalizou por cobertura, mas o goleiro do Manaus salva em cima da linha.

A partida seguiu disputada, com as duas equipes em busca da bola no meio de campo, aos 45, Panda arriscou na entrada da área, mas o arqueiro nacionalino novamente foi na bola e fez a defesa.

Na segunda etapa, vimos o equilíbrio entre os dois times novamente, em um jogo com ambas as defesas bem postadas, poucas foram às chances criadas e o placar permaneceu zerado. Nacional 0 a 0 Manaus.

Com esse empate, o Mais Querido chega a cinco pontos na tabela e se mantém invicto na competição. Na próxima rodada, o Naça enfrenta a equipe do Fast no clássico Pai-Filho, às 15h30, deste domingo (2), no estádio Carlos Zamith.

