Manaus FC e Amazonas dividem liderança do 'Barezão' e Fast se complica

Manaus - Manaus FC e Nacional FC empataram em 0 a 0, na última quinta-feira (30), em partida que marcou o encerramento da 3ª rodada do Campeonato Amazonense. Com o resultado, o Amazonas FC encostou na liderança e divide a ponta com o Gavião do Norte. Fast e Iranduba não venceram e se complicaram na parte debaixo da tabela. Já Tufão e Princesa do Solimões ligam o alerta, de olho na classificação para o mata-mata da competição.

Pela 4ª rodada do "Barezão 2020", todos os jogos serão em Manaus. Com o fechamento da Arena da Amazônia para reparos no gramado, os oito times voltam a campo neste fim de semana (1º e 2), para jogar no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus; e no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital.

No sábado (1º), o Amazonas FC encara o Penarol AC, às 15h30, no estádio Carlos Zamith. Dando sequência, São Raimundo e Iranduba vão até o estádio da Colina, onde se enfrentam às 18h. Já no domingo, o clássico "pai e filho" coloca frente a frente Nacional e Fast Clube.

Os times jogam às 15h30, no estádio Carlos Zamith. Meia hora depois, às 16h, Manaus FC e Princesa do Solimões se enfrentam na Colina, para encerrar a rodada.

Choque de gigantes

Nacional e Manaus protagonizaram um dos jogos mais esperados deste primeiro turno do "Barezão 2020". No estádio Ismael Benigno (Colina), os dois times mediram forças em um jogo truncado, sem muitas oportunidades e que terminou com o placar de 0 a 0, o segundo empate sem gols seguido entre as duas equipes. Esta foi a primeira partida que terminou sem gols no Estadual, graças à boa marcação do Leão da Vila Municipal.

O time comandado por Aderbal Lana vem de dois empates consecutivos (Amazonas e Manaus) e encerra a rodada na terceira posição, com cinco pontos conquistados, dos nove possíveis. Já o Gavião do Norte viu a vantagem na ponta sumir e divide a liderança com o Amazonas FC, com sete pontos cada. O time de Welington Fajardo leva vantagem nos critérios de desempate por ter o melhor saldo de gols (5).

Novo artilheiro na área

A Onça Pintada da Zona Leste continuou sua série invicta com um sonoro 3 a 0 contra o Princesa do Solimões. Em noite inspirada de Daivison, que marcou duas vezes e agora é artilheiro isolado do campeonato, com três gols, o Amazonas FC não teve dificuldades para derrubar mais um tabu no estádio Gilberto Mestrinho, o "Gilbertão". Foram quase oito anos, sem que o Tubarão perdesse por três ou mais gols de diferença dentro de casa.

O time de Ricardo Lecheva aparece em segundo lugar na tabela de classificação, com sete pontos conquistados em três partidas. Já o Princesa do Solimões, que saiu derrotado nas duas partidas que fez jogando em Manacapuru, está na 6ª posição. O Tubarão precisa vencer, fora de casa, se quiser continuar sonhando com a classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Amazonense.

Rolo Compressor em apuros

Com gol de Raylson, aos 43 minutos do segundo tempo, o Fast Clube garantiu o empate de 1 a 1 contra a equipe do São Raimundo pela 5ª rodada do campeonato Amazonense Série A, disputada na noite da última terça-feira (28), no Estádio Ismael Benigno (Colina).

O Tufão vencia e encaminhava sua segunda vitória para "engatar" na briga pela classificação para o mata-mata da competição. Com os mesmos quatro pontos do Penarol, o time comandado pelo técnico Mazinho está na quinta colocação na tabela. Já o Fast Clube somou seu primeiro ponto no Barezão 2020, mas está na lanterna da competição.

Empate heroico

O Penarol AC perdeu uma "chuva de gols" e cedeu empate nos acréscimos para o EC Iranduba, com destaque para Caíque, do Hulk da Amazônia. O Leão da Velha Serpa abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Edinho Canutama e Nena (de pênalti), mas desperdiçou muitos gols, inclusive com Raílson em outra cobrança de pênalti. O Hulk não jogou a toalha, conseguiu o empate com gol contra do lateral Digão e empatou em cobrança de pênalti, com Pablo, após grande jogada de Caíque já nos acréscimos do segundo tempo.

O Leão Azul Itacoatiarense, mesmo com o empate, ganha fôlego e aparece na quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Amazonense, com quatro pontos conquistados. Já o EC Iranduba segue precisando vencer, mas agora vê o Fast Clube pelo retrovisor. O Hulk está na sétima colocação, com apenas dois pontos, dos nove possíveis.