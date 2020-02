Manaus FC e Princesa do Solimões se enfrentam no domingo (2)

Manaus- Líder do Campeonato Amazonense 2020 , invicto e sem tomar gol até o momento, o Manaus Futebol Clube volta a campo pelo Barezão no domingo (2), às 16h, no estádio Ismael Benigno (Colina), diante do Princesa do Solimões, em confronto válido pela 4ª rodada da competição.

Os ingressos para a partida já podem ser adquiridos por meio do site: ingressodevantagens.com.br . Em ponto físico, as entradas só serão vendidas no dia do jogo, a partir das 13h, na bilheteria da Colina. Os bilhetes custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

O campeonato

O Campeonato Amazonense de Futebol será realizado em dois turnos, com sete rodadas cada. Os campeões do 1º e 2º turnos serão definidos por eliminatória simples, com semifinais e final. O título estadual será decidido entre os vencedores de ambos os turnos. Vale ressaltar que tanto o campeão amazonense quanto o vice sairão com o passaporte garantido para competições nacionais em 2021, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D.