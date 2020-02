Amazonas FC vence Penarol por 1 a 0 e reassume liderança do Barezão

Manaus - O Amazonas FC venceu o Penarol por 1 a 0 na tarde deste sábado (1º), e reassumiu a liderança provisória do Barezão 2020 na quarta rodada, que termina neste domingo, com dois jogos. Daivison, aos 32 minutos do primeiro tempo, fez o único gol do jogo, que levou a Onça Pintada da Zona Leste a 10 pontos na classificação.

O jogo

Sob um forte calor, que não foi amenizado nem pela chuva fina que caiu no Estádio Carlos Zamith, as equipes começaram a partida num ritmo intenso, um cenário bastante equilibrado. Pouco a pouco, o Amazonas foi dominando as ações, e seu trio de ataque passou a criar as melhores chances do jogo.

Aos 32 minutos, Maikon Leite deu sua quarta assistência no campeonato, achando Daivison na área. De cabeça, ele fez o gol do jogo e se isolou ainda mais na artilharia do Barezão, com quatro gols marcados.

Partida aconteceu no Estádio Carlos Zamith | Foto: Divulgação

No segundo tempo, o Amazonas voltou sem Maikon, que sentiu um desconforto na coxa direita e foi substituído por precaução. Mesmo assim, a equipe continuou criando, e o segundo gol não saiu por detalhe e por eficiência do goleiro adversário.

Com o resultado, o Amazonas assume a liderança do campeonato, com 10 pontos. A rodada será concluída neste domingo (2), com as partidas Fast x Nacional, às 15h30, no Zamith, e Manaus x Princesa, às 16h, no Estádio da Colina. A Onça Pintada da Zona Leste volta a campo na terça-feira (4), quando enfrentará o Iranduba, às 20h30, na Colina.

Departamento Médico descarta lesão de Maikon Leite

De acordo com o médico do clube, Dr. Moacir Neto, Maikon sentiu apenas um leve desconforto na coxa direita e foi substituído por precaução. Após a partida, ele foi avaliado fisicamente e a hipótese de lesão, descartada.





Com informações da assessoria*