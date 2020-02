Veteranos do esporte convidam para 1ª etapa do Amazonense de Judô

Manaus - Realizada na manhã deste sábado, 1 de fevereiro, a segunda edição do Desafio Internacional de Veteranos de Judô foi um sucesso em Manaus e agora a federação, os técnicos e atletas se preparam para as disputas de 2020 em todas as faixas etárias e categorias. E os primeiros combates para valer acontecerão no dia 29 de fevereiro, com a 1ª etapa do Campeonato Amazonense, na quadra central da Vila Olímpica de Manaus.

A proposta do desafio internacional de sábado era reunir atletas e professores que colaboraram com o desenvolvimento da modalidade no estado. Com foco na difusão dos valores do judô em escala global, a atividade aconteceu simultaneamente em outras cidades do Brasil e do mundo. O destaque da edição manauara foi a presença de mais de 40 faixas pretas.

Veteranos convidam para campeonato | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/assessoria Fejama

“O nome desafio era justamente desafiar aqueles judocas que estão parados há muito tempo e trazê-los de volta ao dojô. O objetivo aqui é um treino, não é combate, ou seja, é um aulão com todo o pessoal que estava parado, cada um luta dentro do seu limite. A palavra certa é resgatar os atletas que estão parados, principalmente os atletas do Máster que outrora fizeram muito pelo judô do Amazonas”, destacou o presidente da Federação de Judô do Amazonas, David Azevedo, no dojô da Vila Olímpica de Manaus.

'O bicho vai pegar'

Passado o aulão dos mestres, a Fejama agora trabalha em outras frentes dos pontos de vista organizacional e competitivo. No próximo sábado, dia 8, no auditório da Vila Olímpica, acontece o Credenciamento Técnico da entidade. Dos dias 10 a 14, a federação realiza as inscrições para os exames de graduação. No dia 29 de fevereiro, a partir das 8h, a 1ª etapa do Amazonense abre o calendário oficial da temporada.

“Convidamos a todos a participar do Amazonense, porque estamos fazendo este ano várias inovações dentro da federação, sempre objetivando o atleta, sempre objetivando a melhoria do nosso judô”, concluiu o presidente.

Com informações da assessoria*