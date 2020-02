Liga da Amazônia finaliza a Copinha da Amazônia e Copa Interbairros

Em Manaus, foi realizado a 4ª edição da Copa Interbairros Sub-20, entre Aleixo e Jorge Teixeira. Já a 2ª edição da Copinha da Amazônia de Futebol sub-19, ocorreu em Boa Vista | Foto: Copa Interbairros/ Divulgação

Manaus - Entidade que movimenta o futebol de base em diversas comunidades, a Liga Regional Desportiva da Amazônia realizou duas finais de base neste domingo (2), em capitais diferentes na região Norte. Em Manaus, foi realizado a 4ª edição da Copa Interbairros Sub-20, entre Aleixo e Jorge Teixeira. Já a 2ª edição da Copinha da Amazônia de Futebol sub-19, ocorreu em Boa Vista, e teve o Tarumã como campeão.

De acordo com presidente da Liga da Amazônia, Júnior Mendes, os dois eventos tem mais do que um caráter desportivo, mas principalmente social, seja na capital amazonense ou em outra cidade.

"Em primeiro lugar as competições tem como objetivo realizar o intercâmbio entre as comunidades da cidade de Manaus, bem como, em outras cidades fora do Amazonas. A meta é integrar os jovens em situação de risco no convívio sócio desportivo", disse Júnior.

Tarumã venceu o Atlético-RR por 3 a 2 nos pênaltis e venceu a 2ª edição da Copinha da Amazônia de Futebol sub-19 | Foto: Copa Interbairros/ Divulgação

Copinha da Amazônia

A 2ª edição da Copinha da Amazônia de Futebol sub-19, iniciou na última quinta-feira (30/1), com a participação de seis equipes e finalizada neste domingo. Depois do empate no tempo normal em 1 a 1, o Tarumã venceu o Atlético-RR por 3 a 2 nos pênaltis, conquistando o título da temporada. Para o técnico do Lobo do Norte, José Maria, o título é muito especial para o clube amazonense.

"Viemos para essa competição com intuito de não só participar, mas buscar o resultado, de acordo com trabalho realizado por todos do Tarumã. Começamos aos poucos esse processo, mas numa crescente, na qual nos credenciou no primeiro título de 2020", completou.

Copa Interbairros

Já a 4ª edição da Copa Interbairros sub-20, contou com 20 equipes amadoras de vários bairros da cidade de Manaus, com seu início em outubro. A grande final aconteceu entre Aleixo e Jorge Teixeira no empate em 0 a 0, no tempo regulamentar. Com isso, a definição foi realizada nas penalidades, com a vitória do Aleixo por 5 a 4. A partida foi realizada na tarde deste domingo, no Centro de Treinamento (CT) Barbosa Filho, zona Leste da cidade.

