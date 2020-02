Tarumã é campeão da 2ª Copinha Amazônia Sub-19

Após o empate de 1 a 1 no tempo normal, o Lobo do Norte venceu o Atlético de Roraima nos pênaltis | Foto: Willian D'Ângelo / Assessoria de Imprensa

Manaus - O Tarumã é campeão da II Copinha Amazônia Sub-19. Em competição disputada no último final de semana em Boa Vista (RR), o time amazonense conquistou o título . Após o empate de 1 a 1 no tempo normal, o Lobo do Norte venceu o Atlético de Roraima nos pênaltis, por 3 a 2, e levantou a taça no último domingo (2).

A competição reuniu seis equipes, cinco de Roraima e uma do Amazonas: Atlético Roraima, São Raimundo-RR, Primavera-RR, Cruzeiro-RR, Cowboy-RR e Tarumã-AM. Ao todo, 12 jogos foram realizados em todo o torneio organizado pela Lidam (Liga da Amazônia), que começou no dia 30 de janeiro e encerrou neste fim de semana.

Ao todo, 12 jogos foram realizados em todo o torneio | Foto: Willian D'Ângelo / Assessoria de Imprensa

O jogo foi bastante equilibrado, mais o Tarumã foi em busca da vitória e abriu o marcador na primeira etapa, com um gol de Riquelme. Porém, no segundo tempo o Atlético-RR empatou e o jogo foi para as penalidades máximas, com a equipe dirigida pelo técnico José Maria Lobo vencendo e levantando a taça de campeão.

"Nossa equipe tem evoluído a cada jogo nesta pré-temporada, nos preparando para o Campeonato Amazonense deste ano. Os atletas colocaram em prática o que estamos treinando e o resultado já começa aparecer com esse título interestadual, valorizando ainda mais os trabalhos realizados nas categorias de base do Esporte Clube Tarumã", disse o técnico campeão.

*Com informações da assessoria.