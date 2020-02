Manaus FC e Amazonas FC na disputa da liderança do Barezão 2020

Manaus FC e Princesa do Solimões se enfrentaram no domingo (2), e o Gavião do Norte levou a melhor | Foto: Mauro Neto/ SEJEL

Manaus - O Campeonato Amazonense chega à sua 5ª rodada após um fim de semana movimentado. Com jogos apenas na capital, Manaus FC e Amazonas FC se consolidaram na briga pelo topo da tabela, o Nacional tropeçou diante do Fast Clube e o São Raimundo saiu vitorioso na batalha contra o Iranduba.

No sábado (1º), o Amazonas FC confirmou a briga pela liderança da fase de grupos do Campeonato Amazonense de 2020, e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Penarol. No mesmo dia, em uma partida com sete gols, São Raimundo e Iranduba batalharam em campo. Quem acabou levando a melhor foi o Tufão da Colina, em vitória por 4 a 3.

No domingo (2), o clássico Pai e Filho entre Nacional e Fast não deu para o time de Aderbal Lana, que acabou derrotado por 2 a 0. Essa foi a primeira vitória do Rolo Compressor em 15 jogos. Quem também se deu bem e se manteve no topo da tabela foi o Gavião do Norte, ao vencer o Princesa do Solimões pelo placar de 2 a 1.

Com os resultados, o Manaus segue líder com 10 pontos, seguido de perto pelo Amazonas, também com 10 pontos. O São Raimundo agora ocupa a 3ª posição, com 7 pontos, enquanto o Nacional cai para 4º colocado e se mantém com 5 pontos. Pela 5ª rodada, que terá início nesta terça-feira (4), às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina), Iranduba e Amazonas FC se enfrentam.

Na quinta-feira (6), Nacional e São Raimundo também brigam para avançar na tabela, às 20h30, na Colina. Domingo (9), os duelos serão no interior. Em Itacoatiara, o estádio Floro de Mendonça recebe Penarol e Manaus FC, às 15h30. Já em Manacapuru, o Princesa enfrentará o Fast, às 17h, no estádio Gilberto Mestrinho.

*Com informações da assessoria