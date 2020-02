Clássico pai e filho: Naça sofre a sua primeira derrota diante do Fast

Manaus- Na tarde deste domingo (2), o Nacional Futebol Clube sofreu sua primeira derrota no Campeonato Amazonense 2020, diante do Fast Clube por 2 a 0, com gols de Luizão e Ray, pela quarta rodada da competição, no estádio Carlos Zamith.

Com este resultado, o Leão da Vila fica na quarta colocação do estadual, com cinco pontos. Na próxima rodada, o Naça encara o São Raimundo no estádio Ismael Benigno, a Colina, às 20h30, desta quinta-feira (6).

O jogo

O Leão da Vila Municipal nesse jogo, decidiu apostar em lançamentos ofensivos, enquanto a equipe adversária adiantava a marcação e pressionava no ataque. Aos 11, Léo Mineiro arriscou de pé direito, mas o goleiro do Naça, André Regly fez a defesa.

O Fast pressionava, aos 20, Léo Mineiro recebeu livre na área, mas chutou pra fora. Aos 42, Raylson cruzou para Luizão que tentou de cabeça, mas parou no arqueiro azulino.

Sem muita emoção, o primeiro tempo terminou zerado.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o professor Aderbal Lana mexeu no ataque nacionalino. Entraram Heré e Vitor Mariano, nas vagas de Romarinho e Daniel. Aos sete, Heré se livrou do marcador e cruzou na área, mas a defesa adversária afastou o perigo. No lance seguinte, Willian Sarôa cruzou para Luizão de cabeça abrir o placar. Fast 1 x 0 Naça.

Aos nove, Vitor Mariano recebeu pela esquerda e finalizou, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Aos 27, Ray recebe lançamento pela esquerda e finaliza cruzado para marcar, o segundo do Tricolor de Aço. Fast 2 x 0 Nacional.

O Naça ainda tentou, aos 43, Klecio cobrou falta na intermediária, mas a bola foi por cima do gol. Fim de jogo: Fast 2 x 0 Naça.

*Com informações da assessoria