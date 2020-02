Nacional anuncia a contratação do lateral Gleidson Bezerra

Manaus- O Nacional Futebol Clube anuncia mais um reforço, trata-se do lateral esquerdo, Gleidson Bezerra da Silva, 22, ex- Goiatuba- GO. Com a chegada do atleta, o Mais Querido contabiliza 24 jogadores no seu elenco para disputar a temporada 2020.

Pela primeira vez jogando no Amazonas, o jovem Gleidson, enfrenta esse novo desafio como uma oportunidade para mostrar o seu futebol e alcançar lugares maiores com o Naça nesse ano de 2020.

“Sou muito grato pela a oportunidade que está surgindo na minha vida. Agradeço ao clube do Nacional por abrir as portas para mim. Quero mostrar o meu trabalho e meu futebol, fazendo um excelente trabalho para colher bom frutos”, disse.

O lateral já se sente em casa, ele reencontrou o seu parceiro Guilherme Adolfo que jogava junto no último clube. Segundo Gleidson, será uma alegria atuar esse terceiro ano como profissional pelo Naça.

“É uma alegria para minha vida atuar esse é o terceiro ano como profissional, ainda mais por um time com tanta tradição, como o Nacional FC. O professor Lana me viu jogando junto com o Guilherme Adolfo e me chamou, fico muito feliz. Já me sinto em casa, fico melhor por já conhecer o Guilherme. O grupo é tranquilo e vamos à busca do nosso objetivo”, declarou.

O jogador pensa longe e garante que seu foco é títulos e trazer alegria para os torcedores nacionalinos.

“A torcida pode acreditar no meu futebol. Não sou conhecido, mas não vim para passeio, darei o melhor aqui no Nacional. Meu foco é trazer muitos títulos e fazer histórias, a torcida nacionalina pode esperar muita raça”, finalizou.

