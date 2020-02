Flamengo bate o Resende no Maracanã na estreia dos titulares

Pedro estreiou com a camisa do flamengo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Na primeira partida da temporada em que contou com seus principais jogadores, o Flamengo venceu por 3 a 1 o Resende, nesta segunda-feira (3), no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a dez pontos e voltaram a zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Já a equipe do Sul Fluminense já está eliminada.

Os flamenguistas não tiveram vida fácil e ainda viram o Resende abrir o placar no segundo tempo, com Alef. O Flamengo chegou ao empate após gol contra. Nos minutos finais, os rubro-negros decretaram a vitória com gols de Gabigol e Bruno Henrique.

Na última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara, o Flamengo recebe o Madureira, no sábado, no Maracanã. Já o Resende encara a Cabofriense, em Cabo Frio.

O jogo

O Flamengo pressionou desde os primeiros minutos em busca do gol. No entanto, os rubro-negros só criaram boa chance aos dez minutos, em chute de Arrascaeta por cima do travessão.

Os flamenguistas voltaram a levar perigo aos 18 minutos, após o goleiro Ranule pegar a bola com as mãos após recuo. Na cobrança, Everton Ribeiro finalizou na rede pelo lado de fora.

O Resende segurou a pressão inicial e passou a impedir as chegadas do Flamengo, que rondava a área. Os rubro-negros só conseguiram criar boa chance de abrir o placar aos 38 minutos. Bruno Henrique fez boa jogada individual e acertou o travessão. No minuto seguinte, Bruno Henrique obrigou Ranule a fazer boa defesa.

Nos minutos finais, o Flamengo seguiu em busca do gol e quase conseguiu, mais uma vez com Bruno Henrique. Antes do intervalo, o Resende assustou em chute de Caio Cezar que parou em boa defesa de Diego Alves para decretar a igualde nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, os flamenguistas continuaram com o mesmo ritmo e quase marcaram aos oito minutos. Gustavo Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Ranule. Depois, o goleiro do Resende ainda salvou os visitantes mais uma vez, após bola desviada pela própria zaga.

Ao se lançar ao ataque, os rubro-negros deixaram espaços e viram o Resende marcar aos 18 minutos. Em contra-ataque rápido, Alef chutou da entrada da área, sem chance para Diego Alves.

A partir dai, o Flamengo aumentou a pressão em busca do empate, mas tentava muitas bolas altas na área. De tanto insistir, os flamenguistas chegaram ao empate aos 29 minutos. Após bate e rebate na área, a bola bateu em Rezende e foi para a própria rede.

Depois do empate, os rubro-negros foram com tudo para a virada, que só aconteceu aos 39 minutos. Bruno Henrique fez a jogada e cruzou para Gabigol cabecear para a rede.

Nos minutos finais, o Flamengo não diminuiu o ritmo e chegou ao terceiro aos 42 minutos. Pedro fez boa jogada e passou para Bruno Henrique mandar para o gol e decretar o triunfo rubro-negro no Maracanã.