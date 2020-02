Corrida da Mulher Amazônica terá premiação em dinheiro

Manaus- A Corrida da Mulher Amazônica , realizada para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Manaus, chega à sua sétima edição no dia 8 de março com premiação para os primeiros colocados entre R$ 100 e R$ 400, além de troféus e medalhas personalizadas.

As inscrições estão sendo realizadas no site www.ticketagora.com.br , ao valor de R$ 60, além da doação de um 1 kg de leite, que será destinado à instituições filantrópicas da cidade.

Com percurso de 7 km, a prova terá largada às 7h, na sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Um dos diferenciais da corrida é a inclusão de uma categoria para casais, que disputarão prêmios entre R$ 100 e R$ 400. Na categoria elite feminino, a premiação será de R$ 300 para a primeira colocada, R$ 200 para a segunda e R$ 100 para a terceira. A vencedora ainda receberá a faixa de “Mulher Amazônica”, um dos diferenciais da corrida.

Na categoria elite masculina os valores serão os mesmos. A prova também terá as categorias profissionais da imprensa, cadeirante, deficiente visual e deficiente auditivo.

“Antes de qualquer premiação, nosso intuito com a Corrida da Mulher Amazônica é a promoção do bem-estar da sociedade, o apoio a instituições filantrópicas e o empoderamento da mulher amazônica. Queremos mostrar a importância da mulher nas mais diversas esferas na sociedade, inclusive no esporte”, ressalta a organizadora do evento, Jeroniza Albuquerque.

*Com informações da assessoria