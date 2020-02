De olho no mata-mata, Amazonas FC encara o lanterna Iranduba

| Foto: Divulgação

Manaus - Iranduba e Amazonas FC se enfrentam nesta terça-feira (4), às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina), na Zona Oeste de Manaus, em partida que marca a abertura da 5ª rodada do Campeonato Amazonense de 2020. A Onça Pintada da Zona Leste ocupa o segundo lugar na tabela do Estadual e espera encaminhar a classificação para as semifinais com uma vitória contra o "lanterninha" da competição.

Este será apenas o décimo jogo da história do Amazonas FC, que acumula uma série invicta de sete vitórias e dois empates. No Barezão 2020, até o momento, o único "tropeço" foi contra o Nacional FC, no empate por 2 a 2, válido pela 2ª rodada da competição. Com o artilheiro e o líder em assistências do Estadual - Daivison e Maikon Leite, respectivamente - a Onça Pintada briga pelo título do primeiro turno com o Manaus FC, que possui os mesmos dez pontos.

Maikon Leite é o líder em assistências no Campeonato Amazonense, com quatro passes para gol | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Com a exceção do volante Pelezinho, que cumpre suspensão automática por receber o terceiro cartão amarelo, o técnico Ricardo Lecheva tem todos os jogadores à disposição. Maikon Leite, que saiu com dores no intervalo da partida contra o Penarol, era tido dúvida, mas foi confirmado entre os relacionados.

Já o EC Iranduba, ainda não venceu no Barezão 2020. Com apenas um ponto, conquistado no empate com o Penarol, em Itacoatiara, o time comandado por Charles Guerreiro ocupa a 8ª e última posição na tabela de classificação do campeonato e precisa vencer para buscar uma reação ainda neste primeiro turno. Caso vença a partida contra o "caçula" do Estadual, o Hulk da Amazônia encosta no Nacional, primeiro time na zona de classificação para as semifinais.

Técnico Charles Guerreiro tem tarefa difícil para escalar o Iranduba, com mais três desfalques confirmados | Foto: Divulgação

Para o confronto com o Amazonas, o elenco já limitado tem, ainda, as ausências de Kennerson, Thiago Bonfim e Mateus Levi, que cumprem suspensão e Rafael Simi, que ainda não tem condições de jogo, por conta de uma lesão. O goleiro Bruno Saúl e Gaspar surgem como dúvidas para o confronto, também por lesão.