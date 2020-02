Verona CDB anuncia escolinha de futsal no Colégio Dom Bosco em Manaus

O público-alvo da escolinha são crianças e adolescentes de 5 a 16 anos que queiram "aprender os segredos do futsal" | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/ Verona CDB

Manaus - No dia 17 deste mês, o clube Verona CDB vai inaugurar a sua escolinha de futsal, que funcionará de segunda a sexta-feira no ginásio do tradicional Colégio Dom Bosco. O empreendimento será supervisionado pelos irmãos Iranildo e Ivanildo “Careca” Alves, profissionais de Educação Física conhecidos por conquistas relevantes no futsal em nível estadual e nacional.

empreendimento será supervisionado pelos irmãos Iranildo e Ivanildo “Careca” Alves, profissionais de Educação Física conhecidos nacionalmente | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/ Verona CDB

O Verona CDB, atual campeão amazonense da categoria Sub-20 masculino e vice do Sub-17 masculino, é um projeto idealizado por ex-alunos do Colégio Dom Bosco que se propõem a ensinar futsal com metodologia e conhecimento técnico, sob a coordenação de dois profissionais renomados na modalidade, em nível estadual e nacional.

Verona CDB, atual campeão amazonense masculino da categoria Sub-20 e vice do Sub-17 | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/ Verona CDB

Segundo o gestor do Verona CDB, Leonardo Nogueira, o público alvo da escolinha são crianças e adolescentes de 5 a 16 anos que queiram aprender os segredos do futsal.

“A escolinha de futsal do Verona CDB terá estrutura completa, além da supervisão direta dos professores Iranildo Alves e Careca, que são referência nacional com muito conhecimento técnico e pedagógico e que estarão prontos para receber os alunos e futuros craques”, explicou Leonardo.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, em quatro horários distintos: 15h às 16h; 16h às 17h; 17h às 18h; 18h às 19h. Informações sobre matrículas pelo (92) 99300-5074.

