Internacional inicia Libertadores com empate no Chile

O Internacional iniciou sua caminhada na edição 2020 da Copa Libertadores com um empate em 0 a 0 com a Universidad de Chile em jogo disputado nesta terça (4) no estádio Nacional de Santiago.



Na partida, válida pela segunda fase prévia da competição, a equipe gaúcha dominou as ações, encerrando o confronto com 67% de posse de bola. Mas este domínio não se traduziu em chances claras de gol, foram apenas 2 chutes contra a meta do goleiro De Paul.

Agora, o Internacional e o time chileno definirão quem avança na competição na próxima terça (11), quando as equipes se enfrentam no Beira Rio a partir das 19h15 (horário de Brasília). Em caso de vitória por qualquer placar a vaga é do colorado. O empate com gols garante a classificação para a Universidad de Chile. Já o empate em 0 a 0 leva a decisão para a disputa de pênaltis.