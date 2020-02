Segurança é reforçada para duelo Fast e Goiás na Arena da Amazônia

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) irá reforçar a segurança no entorno da Arena da Amazônia, onde acontecerá o jogo entre Fast Clube e Goiás, na noite desta quarta-feira (5). A previsão é que o jogo reúna um grande número de pessoas, razão pela qual a corporação determinou o emprego de aproximadamente 100 policiais para o policiamento ostensivo e preventivo.

Essas equipes atuarão com forte esquema de segurança, operando no serviço ordinário rotineiro e no serviço extraordinário. A medida visa reforçar e garantir a segurança da população presente na Arena da Amazônia, na primeira fase da Copa do Brasil.

As equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), Força Tática e Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da área estarão no local do evento, desenvolvendo ações estratégicas em torno de todo o estádio.

A escolta para ambos os times será realizada pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), garantindo assim a segurança dos jogadores e de toda a equipe envolvida.

*Com informação da assessoria