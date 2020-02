EC Iranduba sobe uma posição no ranking da CBF e se mantém no Top-10

Iranduba ganha uma posição, pula para o 8º lugar e 3B sai da 42ª para a 31ª posição | Foto: Divulgação

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o ranking nacional de clubes do futebol feminino na última terça-feira (5) e o EC Iranduba segue como o único representante da região Norte no Top-10. O Hulk da Amazônia subiu uma posição em relação ao ano anterior, e aparece em 8º, com 8.512 pontos. A liderança ficou com a Ferroviária (SP), atual campeã da Série A1 do Brasileirão, com 9.936.

Embora tenha ficado de fora da fase final do Campeonato Brasileiro Série A1 de 2019, por ter figurado apenas na décima posição na tabela de classificação, o Iranduba conseguiu se manter entre os dez melhores do país, ganhando, inclusive, uma posição no ranking. Já o 3B, atual campeão amazonense, aparece na 31ª colocação, subindo 11 posições na tabela, com 2.420 pontos.

O EC Iranduba estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro de 2020 já no próximo domingo (9), às 14h, contra a Ponte Preta, em Campinas (SP) | Foto: Divulgação

A Ferroviária, time de Araraquara, no interior de São Paulo, conquistou três posições nesta lista, já que ocupava a 4ª colocação em 2019. Quem também ganhou posições é o Flamengo, que figura como novo segundo colocado, com 9.800 pontos. O time Rubro-Negro saiu do 4º lugar, à frente do Rio Preto (SP), que estagnou nos 6.840 pontos por não disputar a edição do Brasileirão em 2019 e caiu para a 12ª posição.

Vice-campeão do Brasileiro Feminino A-1 2019 e campeão da Libertadores Feminina 2019, o Corinthians figura no terceiro lugar, seguido pelo Santos, com 9.360 pontos. Também do interior paulista, o São José, que era líder em 2019, está atualmente na 5ª colocação. Com 9.352 pontos, o vitorioso time joseense encerra o Top-5 da lista. À frente do Hulk estão também Foz Cataratas (PR) e Vitória (PE).

O EC Iranduba estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro de 2020 já no próximo domingo (9), às 14h, contra a Ponte Preta, em Campinas (SP). O primeiro confronto diante da torcida amazonense é na rodada seguinte, quando enfrenta o Santos, no dia 13 de fevereiro, às 20h.