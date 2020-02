Começa a venda de ingressos do jogo entre Manaus FC e Coritiba

Manaus- Em sua terceira participação consecutiva na Copa do Brasil, o Manaus Futebol Clube vai encarar o Coritiba-PR, no próximo dia 12 (quarta-feira), às 21h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. O time comandado pelo técnico Welington Fajardo busca uma inédita classificação à segunda fase da competição.

Os ingressos para a partida já podem ser adquiridos por meio do site : ingressodevantagens.com.br . Quatro pontos físicos estão vendendo os bilhetes, que custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Gratuidades poderão ser retiradas a partir de segunda-feira (10).

Amazonas na Copa do Brasil

Desde 2014, nenhum time do Estado conseguiu o feito de sobreviver à primeira fase da competição. Em 2018, Manaus e Nacional foram eliminados após empatar com CSA (AL) e Ponte Preta (SP). Ano passado, o Gavião do Norte perdeu para o Vila Nova (GO) e o Fast Clube para o Oeste (SP).

Caso o Gavião do Norte e Rolo Compressor se classifiquem para a próxima fase, enfrentarão, respectivamente, os vencedores dos confrontos: Gama (DF) x Brasil de Pelotas (RS) e Santo André (SP) x Criciúma (SC). Em dez anos, apenas três times do Amazonas passaram da primeira fase da competição.

O Penarol (AM) eliminou o Santa Cruz em 2012, enquanto o Nacional avançou de fase em 2013 e 2014. O Princesa do Solimões também chegou na segunda fase em 2014, sendo eliminado pelo Santos (SP).

*Com informações da assessoria