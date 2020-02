Com gol de German Cano, Vasco estreia com vitória na Sul-Americana

German Cano marca primeiro gol em São Januário, e Vasco estreia com vitória na Sul-Americana | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Manaus - Pressionado após eliminação na fase de grupos da Taça Guanabara, o Vasco entrou em campo para estrear na Sul-Americana na noite da última quarta-feira (5). O time cruzmaltino derrotou o Oriente Petrolero, da Bolívia,por 1 a 0 e ficou em vantagem no primeiro jogo da 1ª Fase da Copa Sul-Americana. O técnico Abel Braga valorizou a atuação do time e falou em tom de alívio sobre a vitória.

Autor do único gol do triunfo vascaíno, o atacante German Cano, de 32 anos, comemorou o seu segundo gol pelo clube e por ter balançado as redes pela primeira vez "dentro de casa", em São Januário. Apesar da vitória, o Vasco poderia ter feito um jogo mais tranquilo, mas parou na trave em três ocasiões. O atacante argentino lamentou as chances desperdiçadas durante os 90 minutos.

“É muito bom marcar gol diante da torcida. Acho que fizemos nossa melhor partida na temporada. Tivemos chance de ampliar a vantagem para levar para o jogo da volta. Sabemos que teremos mais 90 minutos para conquistar a classificação”, declarou.

Um dos principais jogadores do Vasco, Talles Magno afirma ainda não estar 100% "tento me cobrar bastante" | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O lateral direito Yago Pikachu destacou que a equipe carioca precisava de um bom resultado após a eliminação no primeiro turno do Campeonato Carioca.

“Foi uma vitória importante para a gente após perder nas últimas partidas, sendo eliminado na Taça Guanabara. Creio que fizemos um bom jogo. Estamos crescendo de produção a cada jogo”, disse.

O jogo de volta contra o Oriente Petrolero será somente no dia 19 de fevereiro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. O Vasco vai entrar em campo precisando de um empate para avançar na Sul-Americana. Aliviado com a vitória no atual ambiente vascaíno, o técnico Abel Braga exaltou a atuação do time, mas espera melhor aproveitamento nas chances criadas.

"Tira um pouco de peso de todos nós, porque temos buscado [a vitória], às vezes com ansiedade e um desequilíbrio um pouco exagerados. Hoje ainda houve um pouco de ansiedade, mas foi o jogo que mais criamos. Falhamos em gols sem grau de dificuldade muito grande, podíamos ter conseguido um resultado melhor, mas é assim que a gente vai sair do sufoco", concluiu ele.