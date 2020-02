Brasil goleia Equador e se classifica para Copa do Mundo de Futsal

Brasil goleia o Equador, mantém 100% nas Eliminatórias e garante vaga antecipadamente para o Mundial da Lituânia | Foto: Divulgação/ CBFS

Manaus - A seleção brasileira goleou o Equador por 11 a 0 na última quarta-feira (5), em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de futsal, em Carlos Barbosa (RS). Com a vitória, o Brasil tornou-se o primeiro time da América do sul a garantir vaga no Mundial, realizado na Lituânia entre 12 de setembro e 4 de outubro.

O grande destaque na goleada sobre o Equador foi o ala do Sorocaba, camisa número oito Leonardo, o "Leozinho", que marcou três vezes. O time do Equador não esboçou reação contra a Seleção Brasileira, que abriu sete a zero logo no primeiro tempo. Gadeia (2), Marlon, Rocha, Bruno, Pito, Dyego e Rodrigo também balançaram as redes. Para este confronto, o time comandado por Marquinhos Xavier entrou em quadra com jogadores que atuaram por menos tempo nas primeiras partidas da fase classificatória, como Leozinho, Bruno, Leandro Lino e Rocha.

Além da classificação para o Mundial, o Brasil garantiu vaga nas semifinais da competição, na liderança do Grupo A, com uma rodada de antecipação. Nesta quinta-feira (6), às 20h, a equipe brasileira encara o Peru, também em Carlos Barbosa, para manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. As semi e as finais serão no próximo sábado (8) e domingo (9), respectivamente.Colômbia e Paraguai brigam pela segunda vaga no Grupo A, enquanto Argentina, Uruguai e Colômbia disputam duas vagas no Grupo B.