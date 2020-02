De olho no jogo contra o Manaus FC, Coritiba anuncia dois reforços

O lateral-direito Patrick Vieira e o meia Giovanni Augusto são os novos reforços do Coritiba, que chega a 11 na temporada | Foto: Divulgação/ Coritiba

Manaus - Em preparação para a estreia na Copa do Brasil de 2020, contra o Manaus FC, o Coritiba anunciou, na última quarta-feira (5), a chegada de mais dois reforços: o lateral-direito Patrick Vieira e o meia Giovanni Augusto. Os dois atletas já haviam sido confirmados na semana anterior, mas foram oficialmente confirmados no site oficial do Coxa, que chega a 11 reforços nesta temporada.

Com passagens por Corinthians, Vasco e Atlético (MG), o meia Giovanni Augusto, de 30 anos, chega com contrato apenas até maio, com opção de renovação. O jogador tem o campeonato estadual e o começo da Copa do Brasil para recuperar o bom futebol mostrado em 2015, pelo Atlético-MG, e em 2016, quando atuou pelo Corinthians. Em 2019, jogou pelo Goiás, mas perdeu espaço com desempenhos irregulares. Atuou apenas em 12 das 38 rodadas do Brasileirão, com uma assistência e nenhum gol marcado.

O lateral direito Patrick Vieira, de 29 anos, surgiu no América Mineiro e atuou por Betim, Ipatinga e ABC antes de chegar ao futebol português. No velho continente, passou por Benfica e Marítimo, mas vem do Santa Clara, com empréstimo até o início de 2021. O jogador estava em Portugal desde 2015 e tem a marca de 119 jogos disputados na primeira divisão de Portugal, marcando dois gols e contribuindo com 16 assistências. Na temporada 2019/20, realizou apenas 15 jogos.

Coritiba e Manaus FC duelam na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira (12) | Foto: Divulgação/ Coritiba

Com Giovanni Augusto e Patrick, o Coritiba chega a 11 reforços para a temporada de 2020. Além deles, chegam também o goleiro César, os laterais-direitos Lucas Ramon e Patrick Vieira, os zagueiros Caetano, Rhodolfo, ex-Flamengo, e Rodolfo Filemon, os volantes Nathan Silva e Renê Júnior, ex-Corinthians, o meia Gabriel, ex-Flamengo, e o atacante Sassá, ex-Cruzeiro. O time, comandado por Eduardo Barroca, ainda tenta a contratação do meio campista Jadson, ex-Corinthians.

Coritiba e Manaus FC duelam na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, na próxima quarta-feira (12). Embalado com o bom começo de temporada no Campeonato Amazonense, o Gavião do Norte é atual tricampeão Estadual e busca quebrar um tabu que já dura desde 2014 sem que um time amazonense avance na primeira fase. A bola rola às 21h30, no horário de Manaus.

Ingressos

Os ingressos para a partida já podem ser adquiridos por meio do site Ingresso de Vantagens e em quatro pontos físicos: Os Barés - Manauara Shopping; Boutique do Torcedor AM - Cachoeirinha; Digo's Sport Materiais Esportivos - Crespo; X-Cases - 2º Piso do Shopping Ponta Negra. Os bilhetes custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Gratuidades poderão ser retiradas a partir de segunda-feira (10).

As gratuidades serão limitadas e distribuídas de maneira antecipada, a partir de segunda - 10/02 - na Bilheteria do Arena Amadeu Teixeira. Terão direito a gratuidade: Portadores de Necessidades Especiais (PL nº 1420/15) e crianças de até 12 anos (Lei 8069/1990). A entrada para Sócios Torcedores é exclusiva pelo Portão A. Compras de ingresso poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (6), nos pontos de venda.

Conforme a Lei 12.933/13, 40% dos ingressos disponibilizados para a venda serão destinados para o benefício da meia-entrada. A entrada com esse ingresso será garantida apenas com apresentação de documento comprobatório - para estudantes e idosos acima do 60 anos (Lei nº 10741/2003 - Estatuto do Idoso) -, de acordo com a legislação. Caso não ocorra a comprovação, o Manaus FC informa que não se responsabiliza pela não entrada ao evento.