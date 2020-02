Manaus FC inova e anuncia a criação de equipe de futebol de mesa

Manaus estará muito bem representado no futebol de mesa | Foto: Winnetou Almeida

Manaus - O Manaus Futebol Clube segue com o projeto de expandir sua marca para outras modalidades. Presente no futebol americano, no basquete, na maratona aquática e no e-sports, o Gavião do Norte agora terá uma equipe de futebol de mesa, formada pelos craques Winnetou Almeida (capitão), Carlos Prado, Paulo Souza e Cléber Farias.

“O Manaus é um grande clube e que nasceu recentemente, mas é muito respeitado. Procuramos a diretoria para fazer uma equipe competitiva, que pudesse representar bem o manto esmeraldino e acredito que conseguimos isso. Queremos levar o Gavião ao lugar mais alto do pódio e torná-lo referência na modalidade”, declarou Winnetou, que também é presidente da Federação Amazonense de Futebol de Mesa (FAFM).

Dentro os integrantes está o vice-campeão brasileiro da Série C da modalidade, Paulo Souza, que disputará a edição da competição nacional deste ano, já com a camisa do tricampeão amazonense. Para o presidente do clube, Luís Mitoso, o Manaus estará muito bem representado no futebol de mesa com a equipe “escolhida a dedo”.

| Foto: Winnetou Almeida

“Já temos equipes muito fortes em outras modalidades e agora conseguimos montar um time com verdadeiros craques. Temos certeza de que o Manaus está bem representado. Temos títulos no futebol de campo, no futebol americano e agora vamos em busca de alcançar grandes feitos no futebol de mesa”, declarou o dirigente.

Dentro das quatro linhas, o Gavião segue invicto e líder do Campeonato Amazonense 2020. No próximo domingo (9), às 15h30, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo volta a campo para encarar o Penarol, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

*Com informações da assessoria