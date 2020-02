Real Madrid e Barcelona perdem e são eliminados da Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid caem para Athletic Club e Real Sociedad, na Copa do Rei | Foto: Divulgação/ Twitter @Athletic_en

Manaus - Os gigantes europeus Real Madrid e Barcelona jogaram e foram eliminados na tarde de quinta-feira (6), pela Copa do Rei da Espanha. A Real Sociedad desbancou os merengues por 4 a 3, jogando no estádio Santiago Bernabéu, e o Athletic Bilbao venceu o Barça nos acréscimos, com gol solitário de Iñaki Williams.

As semifinais da competição, que começam na próxima quarta-feira (12), serão entre as duas "zebras" da última quinta-feira, mais o "derruba-gigantes", Mirandés, da Segunda Divisão espanhola e o Granada, que eliminou o Valência, atual campeão do torneio. Os "Rojillos" do Mirandés são a sensação do torneio, já que chegam às semifinais depois de eliminar três adversários da primeira divisão: Sevilla, Villarreal e Celta de Vigo.

Real Madrid

O sueco Alexander Isak, de 20 anos, foi o destaque da Sociedad contra o Real Madrid, marcando dois gols e dando uma assistência | Foto: Divulgação/ Twitter @realsociedad

O time merengue sofreu sua primeira derrota concedendo 4 gols dentro de casa, sob o comando de Zinedine Zidane. Alexander Isak (2), de 20 anos, e Martin Odegaard, de 21 anos, marcaram e foram os destaques da vitória da Real Sociedad. As duas jovens promessas, que estão na Sociedad por empréstimo, contaram com Mikel Morino para fechar o placar em 4 a 3. Pelo Madrid, Marcelo, Rodrygo Góes e Nacho descontaram.

Quatro dos cinco brasileiros do Real Madrid estiveram em campo. Marcelo e Éder Militão tiveram atuações apagadas e foram criticados tanto pela torcida, quanto pela mídia espanhola. Vinícius Júnior, que deu assistência, e Rodrygo, que marcou, "se salvaram" e podem ganhar mais espaço com Zidane para a sequência da temporada.

Barcelona

Com gol de Iñaki Williams (à esquerda), Athletic Bilbao eliminou o Barcelona nos acréscimos | Foto: Divulgação/ Twitter @Athletic_en

Os comandados por Quique Setién dominaram o jogo do início ao fim, mas acabaram eliminados, jogando fora de casa. Com o Barcelona pressionando, o setor defensivo do time de Imanol Alguacil funcionou e o "leão de San Mamés" fez mais uma vítima. Nos acréscimos do segundo tempo, Ibai Gomez cruzou e Iñaki Williams desviou de cabeça para classificar o Athletic Bilbao para a semifinal da Copa do Rei.

O Barcelona marcava presença entre os quatro melhores da Copa do Rei da Espanha desde a temporada 2010/11. Essa é a primeira vez desde a edição 2009/10 que Barcelona ou Real Madrid não estão nas semifinais da competição. Antes do início da partida, Lionel Messi comemorou a marca de 75 partidas na Copa do Rei, se igualando a Josep Samitier, que era o recordista desde 1932.