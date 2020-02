Fisiculturista amazonense participa de competição internacional

Manaus - O amazonense Adriano Vasconcelos, 30, participará de sua primeira disputa profissional na modalidade de fisiculturismo pelo aberto mundial Angela Borges Fitness Cup, no período de 14 a 16, em Balneário Camboriú (SC). O fisiculturista terá o apoio da Prefeitura de Manaus em sua jornada. O cuidado com o corpo é prática comum entre atletas, principalmente entre fisiculturistas que precisam apresentar um shape definido nas competições.

Desde 2014 inserido no mundo do bodybuilder, o amazonense compete pela categoria Men’s Physique, que preza pela simetria muscular, desenvoltura na apresentação e cuidados com a estética. Por ela, Adriano é tetracampeão amazonense e em 2018 foi campeão overall brasileiro, a conquista garantiu a entrada dele nas competições profissionais.

“Minha preparação está muito boa, espero chegar lá no meu máximo para representar o Estado do Amazonas e o Brasil nesse aberto mundial. A expectativa é de que nessa estreia possamos conseguir um ótimo resultado e quero agradecer a Prefeitura de Manaus pelo apoio que vai agregar bastante na minha preparação”, contou o atleta.

Adriano iniciou sua preparação para o Angela Borges faltando 110 dias para o evento e ele garante que a rotina de treino, alimentação e descanso é o essencial para apresentar um shape simétrico. “Com certeza o trabalho do dia a dia é importante para a evolução. É um trabalho de formiguinha e a cada dia vamos nos aperfeiçoando”, disse.

O incentivo aos atletas e ao esporte em geral será uma marca da gestão municipal neste ano, como destaca o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “Neste ano, serão investidos 15,5 milhões de incentivo ao esporte. Em 2019, foram emitidas, aproximadamente, 200 passagens aéreas para atletas como Adriano representassem o nosso Estado em competições nacionais e internacionais”, declarou.

*Com informações da assessoria