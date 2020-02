2ª edição do 'Muda Manaus' tem início no bairro Jorge Teixeira

As ações do programa serão realizadas até o próximo sábado (8) | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus - Com atividades esportivas e de lazer para todas as idades, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) deu início à participação na segunda edição do “Muda Manaus”, aberta oficialmente na noite desta quinta-feira (06/02), no Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira I, Zona Leste. As ações do programa, criado com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital, serão realizadas até o próximo sábado (8).

Presença garantida durante os três dias de evento, a Faar preparou uma série de atividades para a população, dentre elas um minitorneio de futebol de campo, nas modalidades Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, masculino, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e torneio de futebol feminino. Além disso, também haverá aulas de dança e hidroginástica, para todas as idades, mas de forma especial para o público idoso que for ao local receber os atendimentos.

Já no primeiro dia, as atividades programadas pela Faar movimentaram o campo de futebol do Ceti, com as disputas nas categorias Sub-15 e Sub-17 masculinas e com o torneio de futebol feminino. Ao todo, foram 10 jogos bastante acirrados, que mostraram o talento e a paixão da comunidade pelo esporte. Para o técnico do time feminino Alfazema B e comandante do projeto Arena Alfazema, que trabalha o futebol de base no bairro João Paulo II, Anquísio Pantoja, o “Muda Manaus” é um diferencial dentro dos bairros.

“Não só para mim, mas para toda a zona leste, está sendo muito importante, porque não temos sempre esse tipo de ação. No meu projeto participam de 10 a 12 times femininos, fora os infantis, e tudo isso é feito por conta própria. Hoje em dia tem muita criança e adulto nas drogas, e fazer um esporte ajuda a tirá-los desse vício. O ‘Muda Manaus’ está surpreendendo, está lotado e tem gente até de outros bairros. Somos favorecidos. Espero que venham em mais oportunidades”, afirmou.

Na sexta-feira (7), até o meio-dia, as disputas do futebol continuam com as categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Classificadas para as finais, que serão realizadas no sábado (8), das 8h ao meio-dia, estão as equipes Alfazema B e Talentos da Bola (feminino), Talentos da Bola e Ágape (Sub-15 masculino) e Arena Alfazema e Ágape (Sub-17 masculino).

Outra atividade que promete movimentar a sexta-feira (07/02) é a aula de ritmos e zumba, a ser realizada às 10h e às 11h. Já a hidroginástica também terá turma das 10h às 11h. No sábado (08/02), a hidro acontece das 9h às 11h.

Benefícios

O diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, falou sobre a importância de programas como o “Muda Manaus”. “Poder fazer parte de um programa como este, que veio para beneficiar cada vez mais a população, é algo fantástico. Pessoas de todas as idades estão vindo utilizar os serviços oferecidos por dezenas de secretarias, e isso só mostra como o Governo do Amazonas tem acertado em promover ações como esta para o povo”, ressaltou.

Muda Manaus

Nesta segunda edição, o “Muda Manaus” contempla o bairro mais populoso da zona leste da cidade, e que abriga aproximadamente 128 mil pessoas. Ao todo, serão 24 órgãos da administração estadual com serviços oferecidos nos seis eixos de atuação do programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

