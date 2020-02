Após empate com o Tufão, Aderbal Lana deixa o comando do Naça

Manaus - Aderbal Domingos Lana deixou o cargo de técnico do Nacional Futebol Clube. O anúncio foi divulgado, por meio das redes sociais do clube, por volta das 15h desta sexta-feira (7). O desligamento veio horas após o último empate do clube no Amazonense, para o São Raimundo da Colina, por 3 a 3, na última quinta-feira (6), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, na Zona Oeste de Manaus.

Em nota, a diretoria do clube ressaltou que o pedido de demissão foi feito pelo próprio técnico que, por motivos pessoais, pediu o desligamento de suas funções na equipe. “O Nacional Futebol Clube agradece ao Sr. Aderbal Lana por todos os serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira”, conclui o comunicado.