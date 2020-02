Em jogo de seis gols na Colina, Naça empata e perde técnico

Manaus- O Nacional Futebol Clube e São Raimundo Esporte Clube protagonizaram um grande jogo no estádio Ismael Benigno, a Colina nesta quinta-feira (6), pela quinta rodada do Campeonato Amazonense. A partida terminou empatada em 3 a 3. Os gols do jogo foram marcados por Charles, Heré e Klécio para o Mais Querido; Wellinghton, Adrianinho e Hemerson fizeram para a equipe adversária. Após a partida, o técnico Aderbal Lana, segundo o clube, pediu demissão. O desligamento foi oficializado na tarde desta sexa-feira (7).

O jogo

Logo no começo, deu para perceber o jogo equilibrado que teríamos pela frente, a primeira oportunidade foi azulina. Charles arranca pela direita e finaliza, Guanair defende em dois tempos. No lance seguinte, Carlos Eduardo avança pela direita e cruza para Jonhatan Brunno que domina e finaliza de voleio, mas para fora.

O Naça de Aderbal Lana apostava na velocidade de seus jogadores pelos flancos. Aos 32, Paulinho avançou pela direita e cruzou para Heré cabecear, Guanair Júnior porém, fez a defesa. Aos 38, Klecio ganhou de cabeça e tocou para Charles arriscar de fora da área e abrir o placar.

Na segunda etapa, o São Raimundo chegou ao empate, Wellinghton Silva arrancou pela esquerda e finalizou para igualar o marcador.

O Nacional respondeu na sequência, Charles cruza, Guilherme Adolfo escora de cabeça para Heré, que dribla o goleiro e desempata a partida. Nacional 2 a 1

Com a vantagem no placar, o Leão da Vila Municipal partiu ao ataque em busca de ampliar. Aos 11, Heré toca para Daniel Guerreiro que deixa para Klécio cabecear, mas a Alberto salvou em cima da linha. Na sequência, Klecio recuperou a bola no meio de campo e finalizou por cobertura, mas a bola passou rente à trave de Guanair Júnior.

Aos 21, Adrianinho sofreu baque dentro da área, pênalti para o São Raimundo, o mesmo vai para a cobrança e converte. Naça 2 a 2 São Raimundo

Aos 24, Guilherme Adolfo fez falta no meio campo e parou contra-ataques adversário, o juiz deu vermelho direto para o volante nacionalino.

Aos 36, Edison Negueba tocou para Hemerson que virou o jogo para o São Raimundo.

Apesar de estar com um jogador a menos e sofrer a virada, o Leão foi valente e buscou o empate. Aos 49, Paulinho cruzou na direita para Klécio cabecear no fundo da rede e fechar o placar no alto da Colina. Naça 3 a 3 São Raimundo.

Com esse resultado, a equipe azulina permanece momentaneamente na quarta colocação do estadual, com seis pontos conquistados. O Mais Querido volta a jogar no próximo domingo (16), pela sexta rodada do Campeonato Amazonense, às 17h, na Arena da Amazônia, contra o Princesa do Solimões.

Técnico pede demissão

Aderbal Domingos Lana deixou o cargo de técnico do Nacional Futebol Clube. O anúncio foi divulgado, por meio das redes sociais do clube, por volta das 15h desta sexta (7). O desligamento veio horas após o último empate do clube no Amazonense, para o São Raimundo da Colina, por 3 a 3, na última quinta-feira (6), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, na Zona Oeste de Manaus.

Em nota, a diretoria do clube ressaltou que o pedido de demissão foi feito pelo próprio técnico que, por motivos pessoais, pediu o desligamento de suas funções na equipe. “O Nacional Futebol Clube agradece ao Sr. Aderbal Lana por todos os serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira”, conclui o comunicado.

*Com informações da assessoria