Atletas do AM pedem ajuda para participar do Campeonato de Jiu-Jitsu

O grupo treina regularmente na Academia Orley Lobato | Foto: Lucas Silva

Manaus - Sete atletas e um sonho que os une. Davi, Marcelo, Ana, Cauã, Vitor, José e João, estes são os pequenos lutadores amazonenses de jiu-jitsu que precisam de apoio para participar do Campeonato Brasileiro 2020, que ocorre de 23 a 30 de abril em Barueri, cidade do interior de São Paulo.



O grupo treina regularmente na Academia Orley Lobato, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Em 2019, o espaço levou sete atletas e conquistou quatro medalhas, este ano pretende repetir a dose.

Para conseguir o dinheiro que precisam, os pequenos estão fazendo uma força-tarefa. Desde o dia 11 de janeiro, aos fins de semana, o grupo pede a contribuição de motoristas no semáforo da avenida Rodrigo Otávio, próximo à Feira do Japiim.

Além disso, estão organizando uma rifa e pedindo contribuição em uma ‘vaquinha’ online . A rifa custa R$ 10 e oferece como prêmios R$ 200 (1º prêmio) e R$ 100 (2º, 3º e 4º prêmios). O sorteio ocorre no próximo dia 5 de março.

“A luta para ganhar uma medalha começa bem antes da competição e vai além dos treinamentos no tatame. Juntos somos mais fortes”, diz a descrição da ‘vaquinha’.

Ao todo, eles precisam arrecadar R$ 13 mil, para custear passagens, translado, alimentação e hospedagem nos dias do evento.

Conheça um pouco mais cada um dos atletas!

Davi Vinicius Dellarmelina, 4 anos. | Foto: Divulgação

O mais novo da turma é Davi Vinicius Dellarmelina, com apenas 4 anos. Este lutador treina há um ano e ostenta a faixa cinza-branca. Filiado da Federação Amazonense de Jiu-jitsu (FJJAM) e da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) ele já levou para casa os seguintes títulos:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

1º Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

Marcelo Vinicius Dellarmelina , 6 anos. | Foto: Divulgação

Mesmo tão pequeno, Davi já mostra paixão pelo esporte e ama poder treinar com seu irmão mais velho. O irmão de Davi também faz parte do time que quer ir para o Campeonato Brasileiro 2020. Marcelo Vinicius Dellarmelina tem seis anos e treina há três. O faixa cinza-preta é donos dos títulos de:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

3º Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

3º Lugar - Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu 2019 (CBJJ)

2º Lugar - 32º Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

2º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu 2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2018 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2019 (FJJAM)

Marcelo ama treinar em família é um dos que não tem medo de sair na rua para pedir a contribuição do público. “Eu agradeço todo mundo que ajuda”, diz o pequeno.

O amor pela luta está no sangue. Thiago Dellarmelina, 33, pai de Davi e Marcelo, também é um dos atletas da academia e um dos maiores incentivadores do grupo. “Adoro ver eles lutarem, desejo para eles uma vida diferente da nossa, uma vida de atleta. Vejo as outras crianças que lutam há anos e nunca viajam. Meu coração se aperta de levar só os meus. Eu pego toda a equipe, motivo os pais e me esforço ao máximo para levar as crianças que se destacam”, diz.

Ao lado dele, quem se dedica ao esporte é sua esposa e mãe das crianças, Marciete Dellarmelina, 26. “Eles (Davi e Marcelo) são minha inspiração, por isso eu comecei a treinar. Eu era a única que não treinava, por causa disso eu comecei a treinar”, relata a mãe orgulhosa. Ela ainda é faixa branca, começou há pouco mais de dois meses.

Sua grande alegria, é ver o sucesso dos pequenos. “É maravilhoso, me emociono mais que eles, fico super nervosa. Toda vez que eles vão lutar é como se fosse a primeira”, compartilha.

Cauã Rickson Oliveira Cunha, 13 anos. | Foto: Divulgação

Outro colecionador de títulos é Cauã Rickson Oliveira Cunha, de 13 anos. Mesmo tão jovem, tem em seu currículo seis anos de treino. O adolescente de faixa verde já venceu os seguintes campeonatos:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu - 23/02/2019 (FJJAM)

2º Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu - 20/04/2019 (FJJAM)

2º Lugar - 32º Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu - 15/06/2019 (FJJAM)

2º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu - 20/10/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu - 15/12/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2019 - 30/01/2020 (FJJAM)

Cauã é conhecido por ser o mais danado do time. Ele diz que sua personalidade é assim mesmo, adora fazer a alegria dos colegas. Seu pai, faixa preta, é sua grande inspiração e quem lhe introduziu ao esporte.

Vitor Hugo Lima de Figueiredo , 11 anos. | Foto: Divulgação

Vitor Hugo Lima de Figueiredo tem 11 anos. Há três ele pratica jiu-jitsu, período no qual ele conquistou a faixa amarela. Estes são os títulos dele:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu - 23/02/2019 (FJJAM)

1° Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu - 20/04/2019 (FJJAM)

1º Lugar - 32º Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu - 15/06/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu - 20/10/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu - 15/12/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2019 - 30/01/2020 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2018 - 22/01/2019(FJJAM)

José Erick Santos dos Santos, 13 anos. | Foto: Divulgação

Outro competidor que faz parte do time é José Erick Santos dos Santos, aos 13 anos de idade ele tem no seu histórico 10 anos e meio de treino. Ele é faixa verde e já venceu estes campeonatos:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu - 23/02/2019 (FJJAM)

2º Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu 20/04/2019 (FJJAM)

2º Lugar - Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu - 28/04/2019 (CBJJ)

1º Lugar - 32º Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu - 15/06/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu - 20/10/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu - 15/12/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2019 - 30/01/2020 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2018 - 22/01/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2017 - 30/01/2018 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2016 - 30/12/2016 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2015 - 18/01/2016 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2014 - 06/02/2015 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2013 - 17/01/2014 (FJJAM)

José é o mais tímido do grupo. Começou no esporte por influência do irmão mais velho. Com o passar do tempo, seu irmão acabou abandonando o esporte, mas ele continua. Suas grandes inspirações são os atletas Micael Galvão e Nicolas Menegalli.

João Lopes Maricaua, 13 anos. | Foto: Divulgação

Também na expectativa de ir para o campeonato, João Lopes Maricaua, 13 anos, é um dos que colecionam mais tempo de treino, são 10 anos e meio dedicados ao jiu-jitsu. O faixa verde tem os seguintes títulos:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu - 23/02/2019 (FJJAM)

1º Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu 20/04/2019 (FJJAM)

1º Lugar - 32º Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu - 15/06/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu - 20/10/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu - 15/12/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2019 - 30/01/2020 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2018 - 22/01/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2017 - 30/01/2018 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2016 - 30/12/2016 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2015 - 18/01/2016 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2014 - 06/02/2015 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2013 - 17/01/2014 (FJJAM)

Ana Victoria Lima de figueiredo, 14 anos. | Foto: Divulgação

A única menina do grupo é Ana Victoria Lima de figueiredo, de 14 anos. Com seis anos de treino, ela já é faixa verde-preta. Para ela acredita que sua participação no grupo e na luta representa muito para todas jovens mulheres do Brasil. Ela relata que suas amigas a apoiam muito.

Quem introduziu Victoria no esporte foi o tio, o lutador Paulo Pastor, que está morando atualmente competindo em Portugal, representando o Amazonas. O investimento do tio valeu a pena. Estes são os títulos da Vic:

1º Lugar - 27º Copa Orley Lobato de Jiu-jitsu - 23/02/2019 (FJJAM)

1° Lugar - 32º Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu - 20/04/2019 (FJJAM)

2º Lugar - Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu - 28/04/2019 (CBJJ)

1º Lugar - 32º Campeonato Osvaldo Alves de Jiu-jitsu - 15/06/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Ajuricaba de Jiu-jitsu - 20/10/2019 (FJJAM)

1º Lugar - Campeonato Arthur Neto de Jiu-jitsu - 15/12/2019 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2019 - 30/01/2020 (FJJAM)

Certificado de melhor atleta do ano de 2018 - 22/01/2019(FJJAM)

Quem tiver interesse em ajudar o grupo, pode entrar em contato por meio do telefone (92) 98129-1027.