Ex-Atlético (GO), Gilberto Pereira é o novo técnico do Nacional FC

Gilberto Pereira, de 54 anos, é o novo treinador no Nacional | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional FC não perdeu tempo e, com o pedido de demissão do técnico Aderbal Lana, logo em seguida ao empate com o São Raimundo, pela 5ª rodada do Barezão 2020, anunciou o técnico paulista Gilberto Pereira, de 54 anos, como substituto no comando da equipe.

Com passagem pelo Atlético (GO), onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, nos anos de 2013 e 2015, Gilberto Pereira foi campeão da terceira divisão do Campeonato Goiano de 2019, à frente do Goiatuba. Lá, ele trabalhou com o volante Guilherme Adolfo e o lateral-esquerdo Gleidson, recém contratado, que estão no elenco atual do Nacional.

Gilberto teve carreira como jogador e se aposentou em 2001, pelo Águia de Marabá (PA). Como técnico, dirigiu o ECUS (SP), mas passou o restante das temporadas no futebol goiano, em times como CRAC, Goiânia, Trindade, Anapolina, Caldas Novas, Iporá, ASEEV e Atlético. Além disso, tem experiência também com times do Paraná.

No sul do país, passou por Galo Maringá, Coritiba, Londrina, Matsubara, Nacional, Cascavel, Cianorte, Operário Ferroviário e Iraty. Além deles, esteve à frente da Chapecoense, Votuporanguense (SP), Barra Mansa (RJ), Itabaiana (SE) e CSA (AL).

O novo técnico chega neste domingo (9), e já treina a equipe para o duelo contra o Princesa do Solimões, pela 6ª rodada do Campeonato Amazonense de 2020. O Nacional FC é o atual quarto colocado, com seis pontos conquistados, de 15 possíveis.