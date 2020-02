Amazonas FC bate São Raimundo por 2 a 0 e lidera o Barezão

Manaus - O Amazonas FC venceu o São Raimundo por 2 a 0, neste domingo, na Colina, pela sexta rodada do Barezão, e abriu cinco pontos de vantagem na liderança da competição. Os gols foram de Daivison, aos quatro e Raphinha, aos 41 minutos da etapa complementar.

O jogo

Jogando em casa, o São Raimundo começou pressionando, mas com muita solidez defensiva, num dia inspirado do goleiro Oliveira, o Amazonas conseguiu segurar o ímpeto do adversário, e pouco a pouco, impor seu próprio ritmo, criando chances e levando perigo ao gol adversário.

No segundo tempo, a equipe conseguiu ser mais incisiva e abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Daivison recebeu o passe aéreo de Raphinha e de cabeça colocou a Onça à frente.

Mesmo com a vantagem mínima, o Amazonas seguiu controlando o jogo com autoridade, buscando o segundo gol sem passar sufoco, mas se defendendo bem quando necessário.

Aos 28, quase o segundo. Daivison fez as vezes de garçom e achou Júlio Brasília na área. O meia acertou uma linda cabeçada, mas parou numa grande defesa do goleiro adversário.

Aos 41, o golpe final. Daivison invadiu a área com ela dominada, rolou para Jack Chan que achou Raphinha vindo de trás. Livre, ele bateu com gosto e fechou o placar.

Voo solo

Com o placar, o Amazonas FC chegou a 16 pontos na classificação, abrindo cinco de vantagem para o segundo colocado, no caso o Manaus FC, contra quem o Aurinegro da Zona Leste encerra sua participação na primeira fase, no dia 20, às 20h30, na Arena da Amazônia. Como o Amazonas tem um jogo a mais, o clube pode se garantir na liderança antes mesmo de entrar em campo de novo, dependendo dos resultados.

