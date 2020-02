Briga pela liderança aquece 10ª rodada da Série Prata de Futsal, no AM

Manaus- O Campeonato Amazonense de Futsal da Série Prata referente ao ano de 2019 segue a todo vapor na noite desta segunda-feira (10), com seis partidas movimentando a 10ª rodada da competição. Os jogos serão realizados no ginásio Renné Monteiro, na avenida Constantino Nery, em Manaus, com entrada grátis para o público.

A briga pela liderança é o destaque da rodada. O Verona CDB, que tem 19 pontos e ocupa o primeiro lugar, encara o vice-líder EBS/Sociedade (17 pontos) no terceiro jogo da noite, às 20h. Na rodada anterior, o Verona CDB venceu o Fast Tefé por 3 a 1, com gols de Eduardo, Renan e Matheus Oliveira, enquanto Rodrigo descontou para o adversário tricolor. Já o EBS/Sociedade superou o Bola Gato por 4 a 3.

Projeto idealizado por ex-alunos do Colégio Dom Bosco, o Verona CDB tem uma perda significativa para a partida: o craque Caíque, que atuava na equipe e também no Iranduba, se despediu do Amazonas rumo ao futebol de Minas Gerais.

Segundo a Federação Amazonense de Futsal (FAFs), 12 equipes disputam a Série Prata 2019. Destas apenas oito avançarão para a segunda fase do campeonato, que será disputado em sistema eliminatório. Faltam apenas uma rodada para o fim da primeira fase, além de alguns jogos adiados de rodadas anteriores.

*Com informações da assessoria