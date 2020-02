Seleção Feminina Sub-20 fica com o título da Liga Sul-Americana

Com gols de Duda e Micaelly, a Canarinho conquistou o título | Foto: Reprodução/ Twitter @EvolucionCSF

Manaus - No último domingo (9), a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 conquistou o título da Liga Sul-Americana ao vencer a Venezuela por 2 a 0, em San Felipe (VEN). Com gols de Duda e Micaelly, a Canarinho conquistou o segundo triunfo no triangular final da competição, faturando o título.

A Liga Sul-Americana é um torneio inédito da categoria de base feminina. Na primeira fase, disputada em setembro de 2019, as brasileiras conquistaram a taça da Zona Sul, derrotando Uruguai, Bolívia, Chile e Argentina. No triangular final, os triunfos foram diante do Paraguai (4 a 1) e, agora, contra as venezuelanas.

O jogo

No primeiro tempo do duelo decisivo, o equilíbrio predominou entre Brasil e Venezuela. As venezuelanas começaram mais ofensivas. Logo aos quatro minutos, Kimberlyn finalizou com perigo, mas Mariza tirou. Na sequência, a camisa 19 chutou para o gol mais uma vez e viu a bola raspar a trave. Depois, o jogo da Canarinho começou a encaixar e as chances foram brasileiras.

Aos 13, Marta cobrou falta com categoria e acertou a trave. Aos 30, Raquel driblou a marcação, tirou a goleira Aranzha da jogada, mas acabou sendo travada pela zaga na hora da finalização. Já aos 38, Angelina deu bom passe para Marta, que ficou cara a cara com Aranzha, mas não conseguiu concluir para o fundo da rede.

A etapa final foi melhor para o Brasil, que começou abrindo o placar logo no primeiro minuto. Micaelly cruzou na medida para Duda fazer 1 a 0. Marta quase ampliou aos cinco, mas o chute foi para fora. A equipe de Jonas Urias seguiu dominando as ações, mas viu a Venezuela assustar em duas chances.

Aos 16, Kimberlyn finalizou com perigo, mas mandou para fora. Dois minutos depois, Nicole foi acionada e fez ótima defesa após escanteio venezuelano. Administrando o resultado, a Seleção ainda fez o segundo nos instantes finais do jogo. Aos 43, Micaelly arriscou de fora da área e acertou o ângulo de Aranzha para liquidar a fatura: 2 a 0.

*Com informações da CBF.