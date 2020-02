Fast Clube enfrenta o Penarol para se manter no 'G-4'

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 1, o atacante Luizão chega a três gols no Estadual | Foto: Adilson Nascimento

Manaus - Princesa do Solimões e Fast Clube se enfrentaram pela 5ª rodada do "Barezão 2020", na tarde do último domingo (9). Jogando no estádio Gilberto Mestrinho, o "Gilbertão", em Manacapuru, o Rolo Compressor venceu por 2 a 1, com gols de Luizão e Willian Sarôa. O único gol do Tubarão foi feito por Binho (pênalti).

Com a vitória fora de casa, o Fast entra no famoso "G-4", grupo dos quatro melhores classificados, que jogam as semifinais, com sete pontos conquistados em cinco jogos. Já o Tubarão de Manacapuru continua na vice-lanterna do Estadual, com três pontos conquistados, à frente apenas do EC Iranduba (1 ponto).

Próximo confronto do Fast Clube no Estadual é contra o Penarol, em Manaus | Foto: Adilson Nascimento

Para a 6ª rodada do Campeonato Amazonense de 2020, o Fast Clube recebe o Penarol AC, no próximo sábado (15), às 15h30. A bola rola no estádio Carlos Zamith, bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus. Já o Princesa do Solimões, enfrenta o Nacional FC, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Fast Clube x Princesa do Solimões

O primeiro tempo do confronto não foi muito movimentado, mas ainda assim, o Fast Clube foi superior e criou mais chances de perigo no setor defensivo do Tubarão. As principais jogadas ofensivas foram com chutes de fora da área, mas o atacante Luizão soube aproveitar bem quando teve a chance.

E foi ele quem abriu o placar. Ainda no início da partida, aos seis minutos, Luizão aproveitou a bola que sobrou dentro da área e mandou para o fundo das redes: 1 a 0. Com o apoio da torcida, o Princesa do Solimões tentava recuperar o ímpeto e empatar a partida, mas contou com pouca criatividade do meio de campo. Recorrendo às ligações diretas, o ataque pouco móvel não produziu muito e a primeira etapa terminou com apenas um gol.

Ray e Luizão são alguns dos destaques da campanha do Fast Clube até esta sexta rodada | Foto: Adilson Nascimento

A sorte que faltou ao time do estreante Joaci Moura, no comando técnico do Princesa, para empatar o confronto, veio nos primeiros minutos. Primeiro o pênalti marcado, após a bola bater na mão do zagueiro do Fast. Depois, Binho deslocou bem o goleiro e igualou o placar para o Tubarão: 1 a 1.

Sem mais emoções, os dois times, que precisavam da vitória, seguiram com o perde-ganha no meio de campo até os 38 minutos. Willian Sarôa recebeu um cruzamento na entrada da pequena área e, sem deixar a bola cair, mandou de perna esquerda para o fundo da rede. Números finais da partida, em 2 a 1 para o Fast,