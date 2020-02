Penarol empata em casa e agora tem Aderbal Lana como novo técnico

Depois do Nacional, Aderbal Lana assume o Penarol | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Penarol AC recebeu o Manaus FC, dentro de casa, em partida que marcou a despedida do técnico Igor Cearense. No último domingo (9), os dois times entraram em campo no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (município distante 175 km de Manaus). Os donos da casa abriram o placar com Raílson, mas Diogo Dolem buscou o empate.

Ao final da partida, a diretoria do Penarol comunicou que o técnico Igor Cearense não faz mais parte da comissão técnica. Com isso, Aderbal Lana é quem assume o Leão Azul Itacoatiarense, que chegou aos cinco pontos com o empate, e ainda sonha com classificação para as semifinais.

Na próxima partida, Manaus FC recebe o Iranduba, na Colina | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Na 6ª rodada do Campeonato Amazonense, o Penarol visita o Fast Clube, no sábado (15), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, Zona Leste da capital. Já o Gavião do Norte, recebe o EC Iranduba, lanterna da competição, também no mesmo dia. A bola rola às 18h, no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste.

Nota Oficial

O Penarol Atlético Clube informa a toda imprensa esportiva que a partir desta data, 10 de fevereiro de 2020, o Professor Igor Cearense não faz mais parte do quadro técnico de futebol profissional da equipe do Leão Itacoatiarense. O pedido foi feito pelo próprio técnico que, por motivos pessoais, pediu o desligamento de suas funções na equipe. O Penarol Atlético Clube agradece ao Professor Igor Cearense por todos os serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira. A Diretoria do Clube acerta com o Sr. Aderbal Lana para assumir o comando técnico do Penarol já para semana. Seja bem vindo Aderbal Lana ao Leão Itacoatiarense.

Penarol x Manaus

Jogando em casa, o Penarol começou o jogo atacando mais o Manaus FC, com marcação e pressão já no campo de defesa do adversário. À imagem dos outros confrontos, a bola aérea foi a principal arma de Igor Cearense. A partir da terça parte da primeira etapa, o time comandado por Welington Fajardo melhorou no jogo.

Os donos da casa abriram o placar com Raílson, mas Diogo Dolem buscou o empate | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Com apenas quatro titulares em campo, o Gavião do Norte teve dificuldade na criação de jogadas, muito pela falta de entrosamento entre os jogadores. Dolem e Jonathan tiveram trabalho na primeira etapa. O Penarol arriscava cada vez mais, mas o goleiro do Manaus FC estava dando conta do recado no primeiro tempo.

Precisando da vitória para pleitear uma vaga nas semifinais, o Penarol se lançou ao ataque e foi recompensado. Por mais que Jonathan fizesse sua parte evitando as finalizações que iam na direção do gol, o Penarol abriu o placar aos 17 minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta no "bico" da área, o camisa 10, Raílson, cobrou colocado, por fora da barreira para vencer o goleiro: 1 a 0.

O Penarol vai até o estádio Carlos Zamith encarar o Fast clube, no sábado (15) | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Para voltar à briga pela liderança do Estadual, os comandados de Welington Fajardo precisavam buscar o empate. O treinador, por sua vez, começou a colocar os titulares no jogo. Em jogada disputada na entrada da área, o meia Hamilton protegeu bem e deixou para Diogo Dolem, que chutou forte e cruzado, com o pé direito, para empatar a partida: 1 a 1.