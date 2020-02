Escola do Santos FC de Manaus aprimora conhecimento na Vila Belmiro

O coordenador David recebeu qualificação profissional na Vila Belmiro | Foto: Divulgação

Manaus- Em busca de aperfeiçoamento técnico e qualificação profissional, a Escola de Futebol Oficial do Santos FC em Manaus participou do workshop com toda a rede de escolas “Meninos da Vila” no clube da Baixada Santista na última semana. O evento, exclusivo para as empresas licenciadas da rede, teve programação na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé entre os dias 6 e 7 deste mês.



A franquia de Manaus, única oficial do Peixe no Amazonas, foi representada pelo coordenador David Filho. Ele participou de palestras que abordaram temas como: avaliações técnicas, futebol feminino, captação de patrocínio, comunicação, gestão empresarial, Copa Meninos da Vila, entre outros temas relevantes.

“Além de ampliarmos esse conhecimento da parte administrativa, de marketing, comunicação e organização de eventos, o ponto ato da programação foi a participação de um dia de treino com a equipe profissional do Santos, um dia em que estivemos pertos dos jogadores do elenco principal e da comissão técnica. Uma experiência muito importante para nós que trabalhamos diariamente com a formação no futebol do Amazonas”, disse David Filho.

Matrículas abertas

O ano de 2020 começa com matrículas abertas para novas turmas de futebol (masculino e feminino) e futsal (masculino) na franquia do Santos em Manaus. As aulas acontecem na Arena APCEF Amazonas, número 1005, na Avenida Efigênio Sales, Parque Dez, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Informações pelos telefones (92) 98223-6633 ou 99449-0169.

*Com informações da assessoria