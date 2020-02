Esporte: Manaus investe em tecnologia para a temporada 2020

Manaus- Em busca de aperfeiçoar a coleta de dados dos atletas durante treinamentos e jogos, o Manaus Futebol Clube firmou parceria válida por duas temporadas com a Joga Pro, empresa catarinense de tecnologia fundada em 2017, que trabalha com dispositivos que ajudam na potencialização de desempenho a partir de informações capturadas e processadas.

“Com os dados coletados pelos dispositivos, a comissão técnica consegue extrair informações como: distância percorrida, frequência cardíaca, velocidade e mapa de calor do atleta, por exemplo”, explicou o diretor financeiro da Joga Pro, Marcos Betioli. Além do Gavião do Norte, a empresa também trabalha com o Guarani-SP, Ponte Preta-SP, Água Santa-SP, Operário-PR, Náutico-PE, Botafogo-PB e Caldense-MG.

O dispositivo utilizado pelos atletas esmeraldinos capta informações rápidas sobre condição física, ajuda na redução e na prevenção de lesões, auxilia na definição da carga de treinamento, possibilita comparativo entre partidas e jogadores e apresenta métricas táticas.

“Temos utilizado o GPS nos treinamentos e nos jogos. Essa nova tecnologia, que pela primeira vez é adotada pelo clube, tem auxiliado o trabalho da comissão técnica em vários sentidos. Acredito que ela será fundamental no decorrer da temporada”, explicou o preparador físico, Murilo Vasconcelos.

Para o presidente do tricampeão amazonense, Luis Mitoso, o clube deu mais um importante passo no sentido de aprimorar e auxiliar o trabalho da comissão técnica com o que há de mais moderno no futebol. “Seguimos buscando inovações capazes de melhorar o desempenho de nossos atletas dentro de campo, para que consigamos alcançar os objetivos que traçamos para 2020”, concluiu.

*Com informações da assessoria